El proyecto de VW absorbe el 83% de las inversiones del Perte del coche eléctrico

Más de 12.000 millones de euros. Esa es la cifra que, según informó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, movilizarán las 13 grandes agrupaciones empresariales que se han presentado al Perte del coche eléctrico, cuya ventanilla cerró el pasado 3 de junio. De esa cantidad, unos 10.000 millones corresponden a la cantidad que prevén invertir el grupo Volkswagen y sus socios del Future: Fast Forward, lo que supone un 83% del total que movilizará este Perte.

Según explicó Sánchez, a la convocatoria concurrieron 311 firmas, un 60% de ellas pymes, y se presentaron 487 proyectos para impulsar la electrificación de la automoción en el país. Entre las iniciativas presentadas, el presidente destacó la planta de baterías que levantará el grupo Volkswagen en Sagunto, Valencia, y la que construirán Envision y Acciona Energía en el municipio de Navalmoral de la Mata, Extremadura. “Son clave para anclar la producción de coches eléctricos en nuestro país en el presente y futuro”, aseguró el presidente del Gobierno en el Congreso.

En línea con las expectativas

Las cifras facilitadas por Sánchez fueron en consonancia, incluso un poco por encima, de las expectativas que tenía el Gobierno para este Perte (el primero que aprobó). En un principio, el Gobierno estimaba que movilizaría 11.900 millones de inversión privada en la “línea de actuación integral para el desarrollo y la fabricación del coche eléctrico”.

Además, el Perte incluye otras partidas como el programa Moves III para la compra de coches electrificados o la instalación de una infraestructura de recarga en el país. En total, contando todas las líneas de acción, el Gobierno anunció que movilizaría 19.714 millones del sector privado, mientras que las ayudas públicas ascenderían a 4.295 millones.

Además de Volkswagen, a esta convocatoria concurrieron también fabricantes como Stellantis (el mayor productor de coches del país con plantas en Vigo, Zaragoza y Madrid) y Renault, que ensambla vehículos en Palencia y Valladolid. Sin embargo, las cifras de inversión de estas dos automovilísticas han sido mucho menores que las del consorcio alemán. Stellantis, que se quejó de que era un Perte hecho a la medida de VW, presentó proyectos para invertir en sus factorías españolas 266 millones.

Por su parte, Renault anunció a finales de mayo que presentó su proyecto al Perte, pero no facilitó cifras de inversión. Cabe destacar que el grupo francés no produce coches eléctricos en el país, algo que no cambiará hasta que el fabricante electrifique primero sus factorías francesas.