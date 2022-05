Siemens Gamesa se dispara un 6% en Bolsa tras la opa de su matriz

Las acciones de Siemens Gamesa arrancan la jornada con fuertes subidas tras la opa lanzada por su matriz. En la apertura, los títulos del fabricante de aerogeneradores suben un 6%, hasta los 17,75 euros, por debajo del precio de la opa, 18,05 euros mientras que los títulos de su matriz avanzan un 3,7% en la Bolsa alemana.

Siemens Energy adelantó al sábado por la noche la presentación de la opa de exclusión de Bolsa de Siemens Gamesa (SG), por la subida del 25% de la cotización de su filial eólica en las tres jornadas anteriores. Pagará 18,05 euros por título y en efectivo para hacerse con el 32,93% que no controla (el 67% restante está en sus manos).

El desembolso alcanzará los 4.048 millones. El precio supone valorar su filial eólica en 12.294 millones. Gamesa ha informado a la CNMV en la noche del domingo que ha tomado "conocimiento de la oferta" y que ha constituido un comité para su seguimiento. Este está compeusto por la consejera Gloria Hernández, y los consejeros Francisco Belil, Harald von Heynitz y Rudolf Krämmer.

La propiedad total de Siemens Energy de su de su filial española de energías renovables contribuirá a aumentar la eficacia y la rapidez a la hora de abordar los problemas profundos de Siemens Gamesa, según ha explicado el consejero delegado, Christian Bruch, en una entrevista con Bloomberg TV.

Bruch ha añadido que el objetivo es abordar los retos operativos y financieros de Gamesa. Será más fácil aplicar medidas para resolver los problemas de la cadena de suministro ya que actualmente Siemens Energy tiene que pasar por comités.

Los analistas lo tienen claro. Desde Renta 4 aconsejan acudir a la opa. "El precio de adquisición está por encima de nuestra valoración por lo que la recomendación sería acudir a la opa, no obstante, el compromiso del principal accionista de compra de acciones en el mercado en caso de no alcanzar el 90% del capital para poder excluirla nos hace no descartar la obtención de un precio superior si se vende a mercado una vez se ejecute la operación aunque el riesgo de que no sea así es evidente", escriben en su informe diario.

Sinergias de 300 millones

La filial energética del conglomerado multisectorial alemán enfatiza que la integración “apoyará los esfuerzos de la dirección para resolver los retos actuales” de Gamesa, “contribuyendo a implementar las medidas necesarias para estabilizar el negocio y aflorar todo su potencial”. Y considera, también, que la española se “beneficiará” de una “mayor involucración” de Siemens Energy “en la operativa diaria”, así como de “su experiencia en transformaciones, especialmente en ámbitos como la producción, la cadena de suministro y la gestión de proyectos y clientes”.

Tras su plena integración —aún falta el visto bueno de los actuales dueños del 32,9% de Siemens Gamesa—, el grupo combinado se beneficiará, según sus cálculos, de sinergias de alrededor de 300 millones de euros anuales en un plazo de tres años.

Las especulaciones sobre una adquisición total de (SG) llevan meses sobre la mesa. Sobre todo después de que la corporación con sede en Zamudio (Bizkaia) realizara varios profit warning, por revisiones a la baja de sus estimaciones de negocio.

SG ha padecido en sus márgenes los retrasos de proyectos, que acarrean sanciones, y el aumento de los costes de suministro, además de la inflación de la tarifa eléctrica y de las materias primas.

La opa de exclusión sobre Siemens Gamesa ha sido un rumor recurrente desde hace meses. Ya en enero la acción se disparó tras una información de la agencia Reuters que hacía referencia también a una posible opa, que finalmente no llegó. Algunos accionistas de la empresa, como el fondo Union Investment, habían pedido también la opa de exclusión. Este mes, la empresa ha publicado unas pérdidas de 780 millones de euros en el primer semestre, si bien los planes de la firma para repercutir los costes en mayores precios han recibido el visto bueno del mercado.

Jochen Eickholt asumió el cargo de director general de Siemens Gamesa en marzo, sustituyendo a Andreas Nauen, que llevaba menos de dos años en el cargo. Los fabricantes de turbinas se enfrentan al aumento de los costes de la energía, del acero y del cobre, así como a interrupciones en la cadena de suministros, además de algunos problemas con el desarrollo de modelo de turbina terrestre 5.X, que tiene una capacidad unitaria de 6,6 MW, la mayor en este ámbito.