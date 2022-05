Europa aceptará la apertura de cuentas en Rusia para pagar el gas, pero no en rublos

La Unión Europea ha indicado que las empresas del bloque pueden abrir cuentas para seguir comprando gas ruso sin violar las sanciones, pero únicamente si son en euros o dólares. Así lo ha confirmado este martes una portavoz de la Comisión Europea a CincoDías, que aclaró que el ejecutivo comunitario sigue considerando que el sistema de pago en rublos en "dos pasos" impuesto en marzo por el Kremlin va en contra de las represalias económicas. En este sentido, Bruselas ha emitido recomendaciones actualizadas que exigen que las empresas hagan una "declaración clara" de que consideran "cumplidas" sus obligaciones una vez que pagan en la moneda estipulada en los contratos, y ha especificado que abrir cuentas en rublos sí implicaría una transgresión.

La exigencia de pagos en rublos a través de Gazprombank por el gas ruso, decretada el 31 de marzo por el Gobierno de Vladimir Putin, ha puesto a las compañías europeas contra la pared, debido a que no había claridad sobre si se podría pagar sin infringir las sanciones impuestas contra el país por la invasión a Ucrania. Rusia ya ha suspendido los envíos gasísticos a Polonia y Bulgaria por no aceptar este sistema, que los líderes de la Unión Europea han calificado en reiteradas ocasiones como "incumplimiento de contrato" y una violación de las sanciones. En este contexto, la empresa rusa de gas, Gazprom, ha enviado en las últimas semanas varias cartas a sus clientes asegurando que su sistema de pagos no infringe las sanciones, y los estados miembros han pedido que Bruselas aclare las dudas sobre cómo deben proceder.

CincoDías ha podido acceder a una comunicación enviada el viernes, en la que la Comisión Europea responde que las sanciones "No impiden que los operadores económicos abran una cuenta bancaria en un banco designado para los pagos adeudados, en virtud de contratos de suministro de gas natural en estado gaseoso, en la moneda especificada en dichos contratos para el cumplimiento de los pagos en virtud de los mismos". La recomendación, no obstante, indica que las transacciones tienen que realizarse en esa moneda y "en condiciones comerciales normales, entendiéndose que tales pagos en esa moneda liberan definitivamente al operador económico de las obligaciones de pago en virtud de dichos contratos, sin cualquier otra acción de su parte con respecto al pago".

En la recomendación, Brusela también deja claro que: "dichos operadores deben declarar claramente que tienen la intención de cumplir sus obligaciones en virtud de los contratos existentes y considerar sus obligaciones contractuales con respecto al pago ya realizado mediante el pago en euros o dólares, de conformidad con los contratos existentes."

La Comisión Europea además asegura que ya había dado orientación y emitido una guía basada en el decreto ruso que obligaba a los compradores a abrir cuentas en Gazprombank para los pagos por el gas, en el que se expresaba que el sistema impuesto por Putin es una "clara violación" de las sanciones de la UE. "Nuestra posición fundamental se mantiene sin cambios. El proceso de pago establecido en el Decreto ruso del 31 de marzo violaría las sanciones de la UE, pero hay opciones disponibles para que las empresas de la UE continúen pagando en euros o dólares de acuerdo con los contratos acordados", responde a CincoDías una portavoz de la comisión.

El Kremlin decretó el 31 de marzo de que para hacer las compras, los países tendrán que depositar euros o dólares en cuentas de Gazprombank, que recibirán la denominación especial “K”. Posteriormente, el banco se encargará de cambiar las divisas a rublos para luego hacer el pago a la empresa de gas. En este sentido, según lo estipulado por la Comisión Europea, mientras que las empresas depositen el dinero en la cuenta en euros y declaren que el pago está concluido en ese momento, se entiende que no estarían infligiendo las sanciones. La apertura de segundas cuentas en rublos, sin embargo, podría infringir las sanciones.

“Cualquier cosa que vaya más allá de abrir una cuenta en la moneda del contrato con Gazprombank y hacer un pago a esa cuenta y luego emitir una declaración diciendo que con eso considera que ha finalizado el pago contraviene las sanciones”, indicó otro portavoz de la Comisión este martes. En este contexto, el precio del gas natural en el mercado neerlandés, que es el referente europeo, se ha disparado un 4,8%, según información de Intercontinental Exchange.

No obstamte, Andrei Koboliev, ex-CEO de la empresa estatal de gas Naftogaz de Ucrania, ha indicado a CincoDías que aceptar el sistema de pagos ruso puede tener implicaciones legales: "Añadiendo la obligación de abrir cuentas en euros en Gazprombank, ellos están generando un paso intermedio con el que pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, si los pagos nunca llegan ellos técnicamente no estarían incumpliendo contratos. También es una forma de complicar la situación y obligar a algunos países a violar las sanciones”.