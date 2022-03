Putin ordena que se suspendan los contratos que no se paguen en rublos

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado este jueves que ha firmado un decreto que establece que los compradores extranjeros deben pagar en rublos por el gas ruso a partir del 1 de abril, y que los contratos se suspenderán si no se realizan estos pagos. El mandatario ha añadido que para comprar gas natural ruso, los compradores deben abrir cuentas en rublos en bancos rusos, y que desde estas cuentas se ejecutarán los pagos por el gas entregado a partir de mañana. Putin ha advertido que, si no se realizan tales pagos, Rusia lo considerará "un incumplimiento" por parte de los compradores y que los contratos existentes serán detenidos.



Tan solo unas horas antes el líder euroasiático había asegurado que los compradores europeos podrían continuar pagando el gas en euros o dólares. Así lo había indicado tanto al primer ministro italiano, Mario Draghi, como el canciller alemán, Olaf Scholz, que habían conversado ayer con el mandatario ruso sobre el sistema de pago que el país euroasiático quiere imponer para sus exportaciones energéticas. Los mandatarios europeos habían mostrado desconfianza frente al modelo planteado por el Kremlin, cuyo funcionamiento no estaría totalmente claro todavía

"Creo que ha habido un proceso de reflexión dentro de Rusia que ha llevado a una mejor definición de lo que significa pagar en rublos, como lo definió ayer el presidente Putin". Lo que entendí, pero puedo estar equivocado, es que la conversión del pago es un asunto interno de la Federación Rusa", había asegurado Draghi, que luego había detallado que el Moscú garantiza que los contratos se mantendrán, aunque el método de pago le pareció complicado y poco transparente.



Los funcionarios alemanes corroboraron que Putin dio un mensaje similar al canciller Olaf Scholz en una llamada el miércoles. Según un portavoz del Gobierno alemán, Rusia habría afirmado que los pagos se harían en euros y se transferirían al banco Gazprom, que convertiría el dinero en rublos: “Scholz no estuvo de acuerdo con este procedimiento en la conversación, pero pidió información por escrito para comprender mejor el procedimiento”, afirmó el funcionario. Alemania ha recordado que para el G7 los suministros de energía se pagan exclusivamente en euros o dólares, según lo indicado en los contratos.

"De facto, no habrá cambios para los destinatarios del gas ruso que pagan por estas entregas. En cualquier caso, compran rublos utilizando la misma moneda especificada en los contratos. Rusia sigue comprometida con todas sus obligaciones en virtud de los contratos y acuerdos existentes, en términos de cantidad, precio, etcétera", ha asegurado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. No obstante, el funcionario ha recalcado que los compradores aún tendrían que obtener rublos a cambio de los dólares o euros especificados en los contratos, y que su Gobierno dará detalles de ese esquema pronto.

Cuando anunció la medida contra los "países hostiles", Moscú la describió como una represalia por las amplias sanciones occidentales impuestas por su invasión de Ucrania, e insinuó que podría aislar a los países que se negaran a pagar en moneda rusa. En este sentido, el temor a un posible corte del suministro de gas ruso, agravado por las amenazas sobre los pagos en rublos, había disparado los precios en los últimos días. Los Gobiernos de Alemania y Austria anunciaron ayer la activación de un plan de emergencia para prepararse frente a un posible corte de gas ruso. Las autoridades de Grecia e Italia también han afirmado que están evaluando tomar medidas.