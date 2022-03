La UE y EE UU llegan a un acuerdo para poder transferir datos personales con garantías para la privacidad

La Unión Europea y Estados Unidos sellan un acuerdo para poder volver a transferir los datos personales entre ambos bloques, según ha anunciado hoy el presidente de EE UU, Joe Biden. "Hoy hemos alcanzado un acuerdo sin precedentes sobre la protección de la privacidad de los datos y la seguridad de nuestros ciudadanos", dijo durante una comparecencia en Bruselas junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, informa Efe.

La transferencia de datos entre la UE y EE UU quedó suspendida en julio de 2020, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló en contra del acuerdo sellado para la transferencia de datos de ciudadanos europeos a Estados Unidos negociado por la Comisión Europea con Washington en 2016, conocido como Privacy Shield o Escudo de privacidad, al concluir que no garantiza el nivel de protección de los datos que exigen las reglas de la Unión Europea.

En su sentencia, la Justicia europea advirtió de que no halló en el acuerdo que permite el envío de datos de usuarios europeos a Estados Unidos para fines comerciales "limitaciones" al uso de los mismos en el marco de determinados programas de vigilancia, ni que tampoco encontró garantías suficientes para proteger a los ciudadanos no estadounidenses y evitar que sean objeto de tales programas.

Ahora, el nuevo acuerdo "permitirá el flujo de datos entre la UE y EE UU de forma predecible, fiable, equilibrando la seguridad, el derechos a la privacidad y la protección de datos", añadió Von der Leyen.

Biden aportó un dato económico que subraya la importancia del acuerdo. Según indicó, el hecho de que la UE permita de nuevo la transferencia de datos personales entre las empresas de ambos lados del Atlántico, tendrá un impacto de 7.100 billones de dólares (unos 6.450 billones de euros). Y es que tal y como informó en 2020 el Instituto Europeo de UCL, el sistema del Escudo de Privacidad sustentaba el comercio digital transatlántico para más de 5.000 empresas, de las que el 65% son pymes o nuevas empresas.

Bruselas y Washington llevan dos años negociando un nuevo acuerdo desde que la justicia europea suspendió el anterior, a raíz de la denuncia que el activista y abogado austriaco Max Schrems interpuso contra Facebook (actualmente Meta), alegando que las leyes estadounidenses no ofrecían la misma protección que el Reglamento General de Protección de Datos de la UE. En Europa se introdujo el GDPR en 2018 como vía para aumentar el control sobre la privacidad de los datos. Las empresas que no lo cumplen pueden ser castigadas con multas de hasta el 4% del volumen de su negocio anual global.

El acuerdo llega también después de que empresas como Facebook amenazaran recientemente con abandonar el mercado de la UE si ambos bloques no llegaban a un acuerdo para permitir de nuevo la transferencia de datos.

En un documento enviado por la compañía de Mark Zuckerberg a la Securities and Exchange Commission (SEC), la compañía aseguró el pasado febrero que "si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a los SCC [cláusulas contractuales estándares] o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a EE UU, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa, lo que afectaría de forma negativa a nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operaciones". ´