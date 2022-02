La UE movilizará 45.000 millones para fabricar en Europa el 20% del mercado mundial de chips

Convertir a Europa en un centro destacado de fabricación de chips y rebajar la dependencia europea de otros lugares como Asia y Estados Unidos. Ese es el objetivo del plan que incluye la Ley Europea de Chips, que ha presentado el Ejecutivo comunitario este martes y que movilizará hasta 45.000 millones de euros de inversiones tanto del sector público como privado, según ha anunciado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Bruselas pretende que en 2030 el 20% de los chips del mundo se produzcan en la UE, lo que implica que se tendrá que multiplicar por cuatro su fabricación. Actualmente, apenas alcanza el 10% del mercado.

El plan movilizará 15.000 millones en inversiones adicionales, tanto pública como privada, que se sumarán a los 30.000 millones de euros de inversiones públicas ya planeadas procedentes de NextGenerationEU, Horizonte Europa y los presupuestos nacionales. A ello se sumaría un fondo para invertir entre 2.000 y 6.000 millones de euros en ayudar a las empresas emergentes a incorporarse al sector, según anticipó ayer el comisario de mercado Interior, Thierry Breton.

Con la Ley Europea de Chips, Bruselas aspira a rivalizar con el plan de 52.000 millones de dólares anunciados por el Gobierno de EE UU para aumentar la competitividad frente a China. Una carrera que pasa, según las autoridades europeas, por construir grandes fábricas de chips, en un contexto en el que los chips se han convertido en un sector estratégico para la industria del automóvil y los fabricantes de tecnología, pues son piezas clave para los centros de datos, los ordenadores o teléfonos inteligentes, y también para los dispositivos médicos, entre otros.

Bruselas reconoce que el alto coste de levantar plantas de producción hará necesaria una masiva inversión pública si se quiere atraer la inversión privada, por lo que suavizará sus normas de ayuda de Estado para permitir, por primera vez, subsidiar la construcción de fábricas con tecnología de última generación. Abrir una de estas fábricas cuesta unos 10.000 millones de dólares y lleva de dos a tres años desde que arranca su construcción hasta que está operativa.

Respecto al marco regulatorio, Von der Leyen remarcó que el bloque suavizará sus normas sobre ayudas estatales para evitar precisamente que se declaren ilegales las subvenciones a las fábricas de chips innovadoras.

"Con la Ley Europea de Chips combinamos la inversión, el marco regulador y las asociaciones estratégicas necesarias para hacer de Europa un líder en este mercado tan importante", remarcó Von der Leyen, en una declaración sin preguntas tras aprobar la propuesta.

La presidenta de la Comisión explicó que esta ley llega "en el momento adecuado, con dos objetivos principales: a corto plazo aumentar nuestra resiliencia ante futuras crisis, anticipando y evitando problemas en las cadenas de suministro. Y, a medio, plazo, hacer de la UE un líder industrial en este mercado muy estratégico".

Bretón ya reconoció el lunes a Efe que en la actualidad el 50% de los semiconductores se producen en Taiwán. "Si por una razón u otra Taiwán no pudiera exportarlos, solo harían falta tres semanas para que casi todas la fábricas que tenemos (de automóviles, carne, electrodomésticos...) dejen de funcionar, porque no tendríamos semiconductores. Esto no es aceptable, tenemos que dotarnos de capacidad para responder a esta eventualidad".

La Ley Europea de Chips, que busca defender la soberanía digital europea, deberá obtener el visto bueno del Parlamento Europeo y el Consejo. La estrategia contempla también crear alianzas con otros socios, como EE UU o Japón, para crear cadenas de suministro fiables y evitar cuellos de botella puesto que en este sector "ningún continente puede ser enteramente independiente", añadió Von der Leyen.