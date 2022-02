Las ventas de coches en España firman su segundo peor enero en más de dos décadas

El motor continúa con unas cifras de matriculaciones muy bajas. Según los datos publicados este martes por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Anfac, las entregas de turismos nuevos apenas subieron un 1% en enero, hasta las 42.377 unidades, en comparación con el mismo mes de 2021, cuando la pandemia y la tormenta Filomena impactaron significativamente en las ventas. Desde esta forma, las matriculaciones de coches nuevos en España han registrado el segundo peor enero desde el año 2000.

"Los datos de enero están muy afectados por la falta de stock por la crisis de los microchips, pero también por la crisis económica derivada de la pandemia que no se acaba de resolver", han indicado desde Anfac. "El cambio de año no ha supuesto un cambio de tendencia en las matriculaciones, que se han reducido a la mínima expresión, hasta casi la mitad de las que se registraban antes de la pandemia (...) Es cierto que sí notamos una tímida mejora en la actividad comercial de los concesionarios, pero también percibimos que hay clientes que no terminan de ver clara la recuperación de su economía doméstica, por lo que la opción de adquirir un vehículo, en muchos casos, queda postergada", han señalado, por su parte, en Faconauto, asociación que representa a la red de concesionarios de España.

Por canales de ventas, el más importante de ellos, el de particulares, subió un 13,3% en enero, hasta las 21.567 unidades; mientras que el de empresas incrementó sus entregas un 4,4%, con 19.195 coches vendidos. La tímida subida del mercado en general se explica por el desplome que ha sufrido el de alquiladores, que apenas comercializó 1.615 vehículos, lo que supone un derrumbe de ventas del 64,4%.

Por otro lado, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros bajaron un notable 27,3%, hasta las 6.939 unidades; mientras que las entregas de vehículos industriales y autobuses subieron un 14,5%, con 2.286 vehículos.

El mes de la subida en el impuesto de matriculación

Además de la escasez de microchips, desde Anfac han señalado al endurecimiento del impuesto de matriculación, que entró en vigor el pasado 1 de enero, como uno de los factores que ha podido incidir negativamente en las ventas.

"Una mayor presión fiscal sobre la renovación complica la situación, retrae al consumidor y penaliza la descarbonización. No podemos considerar que estas cifras son adecuadas para el sector en España porque están lejos de ser el mercado fuerte que nos corresponde. De este modo, la industria se está debilitando y no solo no puede contribuir a la recuperación de la economía, sino que corre el riesgo de perder la relevante posición que ostenta en términos de PIB y empleo de calidad en España”, han explicado en Anfac.