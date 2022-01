CaixaBank, Mapfre, Endesa, Deloitte y el ICO apuestan por la sostenibilidad para captar inversiones

Las empresas comprometidas con los criterios ESG (compromiso social, ambiental y de buen gobierno, por sus siglas en inglés) atraerán las inversiones en la etapa de recuperación económica tras el Covid-19. Así lo expusieron Gonzalo Gortázar (consejero delegado de CaixaBank), Antonio Huertas (presidente de Mapfre), José Bogas (consejero delegado de Endesa), Fernando Ruiz, (presidente de Deloitte) y José Carlos García de Quevedo (presidente del ICO), en la primera mesa redonda del Spain Investors Day, el evento anual organizado por Estudio de Comunicación para captar inversión extranjera en España.

En ese sentido, Gonzalo Gortázar ha explicado que cuestiones como el medio ambiente o el impacto social de las empresas se medirá para tomar la decisión de invertir o no en una empresa. "Las inversiones se han medido históricamente en relación con el beneficio, al retorno o al riesgo, pero vivimos en un mundo más amplio y si queremos optimizar esa inversión hay que mirar al conjunto. El medio ambiente no está en ningún balance de las empresas y es parte de todos. Por lo tanto, cuando tomamos las decisiones de inversión el impacto en la sociedad vuelve a ser importante", ha señalado.

En la misma línea, Antonio Huertas ha pedido definir un sistema de medición sobre el impacto social de las empresas. Además, ha anticipado que en el mes de marzo Mapfre presentará un ambicioso plan de sostenibilidad con el que espera convencer al mercado de la apuesta de Mapfre. "Para el inversor es muy atractivo, pero debemos pensar en todos los grupos de interés. El modelo de negocio también debe ser solidario y eso nos da una ventaja. Los inversores estarán encantados oírnos hablar de sostenibilidad en nuestro plan que presentaremos en marzo y que llevaremos a los 30 países en los que operamos", ha destacado.

Por su parte, José Bogas, ha señalado que buena parte de los fondos Next Generation irán destinados a la descarbonización, digitalización y electrificación por su capacidad tractora y el poder de transformación, no solo dela industria eléctrica sino del consumo final. "Endesa es una compañía de tradición carbonera y hoy somos la empresa verticalmente integrada con menos emisiones en la Península, por lo que se puede conseguir. Elementos como el hidrógeno verde o sustitución de combustibles contaminante van a ser claves y los fondos Next Generation apuestan por esas energías porque será necesario para descarbonizar el mix de generación", ha considerado.

En esa apuesta por los proyectos sostenibles, el ICO ha sido fundamental en los últimos años para inyectar liquidez a través de bonos verdes y sociales. En ese sentido, el presidente de la entidad pública, José Carlos García de Quevedo, ha expresado que será clave la colaboración público privada y definir los objetivos a lograr. "Es fundamental no dejar nadie atrás, ser conscientes de que hay empresas tractoreas y empresas medianas a las que hay que hacer crecer. Para ello hay que hacerlo con rigurosidad y transparencia con relación a qué proyectos vamos a destinar esos recursos y el impacto de los proyectos", ha valorado.

Igualmente, Fernando Ruiz, el presidente de Deloitte, ha apuntado la necesidad de las empresas de dotarse de sistemas de medición y comunicación de su impacto en cuanto a sostenibilidad. "Lo que no somos capaces de medir tampoco seremos capaces de mejorar. En el medio ambiente, la huella de carbono es la medida objetiva por la cual todos establecemos objetivos y comunicamos cómo vamos avanzando. Pero hay una necesidad de ir desarrollando índices para que las empresas puedan medir la huella social y comunicarlo a los inversores y la sociedad", ha conluido.