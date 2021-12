BBVA considera "agotada" la investigación sobre sus presuntos encargos a Villarejo y pide su cierre

BBVA ha solicitado al juez que indaga en los presuntos encargos que la entidad financiera hizo al comisario José Manuel Villarejo que deje expirar estas pesquisas el próximo 29 de enero, cuando caducan, al considerar que están "agotadas" después de más de tres años de "profusa investigación", oponiéndose así a una nueva prórroga de las mismas.



Así consta en un escrito del miércoles, donde BBVA responde al requerimiento del Juzgado Central de Instrucción Número 6, que el pasado lunes pidió al Ministerio Fiscal y a las demás partes que se pronunciaran sobre la conveniencia de extender esta pieza separada 9 de 'Tándem' más allá de su actual fecha límite.



El banco cree que "la presente instrucción se encuentra agotada", por lo que "no resulta ni necesaria ni pertinente la prórroga del plazo", después de tres años de lo que califica como una "profusa investigación".



Destaca que la actividad de la sede judicial en este tiempo ha sido "incesante", con más de 50 declaraciones y cuantiosa documentación -precisa que solo BBVA ha recibido más de 100 requerimientos de información y ha formulado más de 100 escritos-, todo lo cual ha cristalizado en "26 tomos de actuaciones y muchos gigabytes de documentación anexa".



A su entender, "no hay nada más por investigar", argumentando que las diligencias que se han efectuado desde la última prórroga acordada, el pasado 29 de julio, "han resultado inútiles" porque "no han aportado ningún dato nuevo".



"El mejor ejemplo de ello lo encontramos en la última diligencia practicada", señala en referencia al registro efectuado el pasado 22 de diciembre en casa del ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano, donde solo se intervino un documento que fue aportado por el propio banco "hace

más de dos años".



Además, apunta que "no existen tampoco diligencias pendientes de ser acordadas y practicadas que puedan justificar una nueva prórroga" y que la petición de varios investigados de prestar declaración podría decidirse ahora aunque se lleve a cabo después del 29 de enero, dado que la ley lo permite.



Con todo, aboga por finiquitar la investigación de esta pieza separada de 'Tándem', en la que se pone el foco en los servicios contratados por BBVA a CENYT --el grupo empresarial de Villarejo-- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, por los que el banco habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.