Calendario laboral 2022: estos son los días festivos y los puentes que vienen

Las comunidades autónomas ya han aprobado el calendario laboral 2022 con sus respectivas festividades para el próximo año y este jueves ha sido el Boletín Oficial del Estado (BOE) el que ha publicado oficialmente estos días festivos. En 2022, habrá 14 fiestas anuales no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De ellas, dos serán elegidas por cada ayuntamiento. De las 12 restantes, 9 serán de carácter obligatorio y no sustituibles por las comunidades autónomas, a no ser que caigan en domingo:

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 1 de mayo (Día del Trabajo), domingo.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 25 de diciembre (Navidad), domingo.

Precisamente el año que viene, hay dos de estos días festivos tradicionales en toda España que caen en domingo: el 1 de mayo, Día del Trabajo; y el 25 de diciembre, Navidad, por lo que las comunidades han aprovechado para cambiarlos por otros días. La mayoría ha trasladado estas festividades al lunes siguiente (2 de mayo y 26 de diciembre). Pero algunas, como la Comunidad Valenciana, Galicia o el País Vasco, las han pasado a otras fechas.

A esas nueve festividades se sumarán otros tres días de fiesta de carácter nacional (6 de enero, Jueves Santo y, o bien el 19 de marzo o el 25 de julio) que las comunidades pueden elegir como festivos o cambiarlos por otros días de celebración. De esta forma se suman los 12 días festivos nacionales y autonómicos obligatorios y retribuibles.

El mayor periodo no laborable será en Semana Santa. Como siempre, solo será festivo en toda España el Viernes Santo: el 15 de abril. Si bien la mayoría de las autonomías (salvo Cataluña y Ceuta) han optado por hacer festivo también el Jueves Santo (14 de abril). Y, además, en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, también será festivo el lunes siguiente, lunes de Pascua (18 de abril). En cuanto a los festivos en toda España hay varios susceptibles de ser puentes: el Día de Reyes, que cae en jueves; y el 1 de noviembre, martes. Y en diciembre, el día 6 (martes) y el 8 (jueves).

Según lo publicado por los gobiernos autonómicos hasta la fecha, estos serán los días festivos en cada comunidad en 2022:

ANDALUCÍA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 28 de febrero (Día de Andalucía), lunes.

-14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 2 de mayo (traslado del Día del Trabajo), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

ARAGÓN

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 23 de abril (Día de Aragón), sábado.

- 2 de mayo (traslado del Día del Trabajo), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 2 de mayo (traslado del Día del Trabajo), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 8 de septiembre (Día de Asturias), jueves.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

ISLAS BALEARES

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 1 de marzo (Día de Baleares), martes.

-14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

CANARIAS

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 30 de mayo (Día de Canarias), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

- Festivos autonómicos en cada una de las islas: El Hierro, 24 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes; Fuerteventura, 16 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña; Gran Canaria, 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino; La Gomera, 3 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe; La Palma, 5 de agosto, Nuestra Señora de Las Nieves; Lanzarote y La Graciosa, 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Volcanes; Tenerife, 2 de febrero, Virgen de la Candelaria.

CANTABRIA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria), jueves.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 15 de septiembre (La Bien Aparecida), jueves.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

CASTILLA Y LEÓN

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 23 de abril, (Día de la Comunidad), sábado.

- 2 de mayo (traslado del Día del Trabajo), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

CASTILLA LA-MANCHA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 31 de mayo (Día de la Comunidad), martes.

- 16 de junio (Día del Corpus), jueves.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

CATALUÑA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua).

- 6 de junio (Pascua Granada), lunes.

- 24 de junio (San Juan), viernes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

C. VALENCIANA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 19 de marzo (S. José), sábado.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua).

- 24 de junio (San Juan), viernes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

EXTREMADURA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 2 de mayo (Traslado del Día del Trabajo).

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 8 de septiembre (Día de Extremadura), jueves.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

GALICIA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 17 de mayo (Día de las Letras Gallegas), martes.

- 24 de junio (San Juan), viernes.

- 25 de julio (Día de Galicia), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

COMUNIDAD DE MADRID

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 2 de mayo (Día de la Comunidad de Madrid).

- 25 de julio (Santiago Apóstol), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

REGIÓN DE MURCIA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 2 de mayo (Traslado del Día del Trabajo).

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 9 de junio (Día de Murcia), jueves.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua).

- 25 de julio (Santiago Apóstol), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

PAÍS VASCO

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua).

- 25 de julio (Santiago Apóstol), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 6 de septiembre (Día de Elcano), martes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

LA RIOJA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua).

- 9 de junio (Día de La Rioja), jueves.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

CEUTA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 2 de mayo (Traslado del Día del Trabajo).

- 13 de junio (San Antonio), lunes.

- 5 de agosto (Nuestra Señora de África), viernes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 2 de septiembre (Día de Ceuta), viernes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

MELILLA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 11 de julio (Día del Sacrificio), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 17 de septiembre (Día de Melilla)

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).