Calendario laboral 2022: estos son los días festivos y los puentes que vienen

Después de las vacaciones, todo el mundo consulta el calendario laboral 2022 para conocer cuáles son los días festivos y puentes para lo que queda de año. La referencia está en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que publica oficialmente cuáles son los días festivos. En 2022, hay 14 fiestas anuales no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De ellas, dos son elegidas por cada ayuntamiento. De las 12 restantes, 9 son de carácter obligatorio y no sustituibles por las comunidades autónomas, a no ser que caigan en domingo:

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 1 de mayo (Día del Trabajo), domingo.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 25 de diciembre (Navidad), domingo.

Precisamente este año 2022, hay dos de estos días festivos tradicionales en toda España que caen en domingo: el 1 de mayo, Día del Trabajo; y el 25 de diciembre, Navidad, por lo que las comunidades han aprovechado para cambiarlos por otros días. La mayoría ha trasladado estas festividades al lunes siguiente (2 de mayo y 26 de diciembre). Pero algunas, como la Comunidad Valenciana, Galicia o el País Vasco, las han pasado a otras fechas.

A esas nueve festividades se suman otros tres días de fiesta de carácter nacional (6 de enero, Jueves Santo y, o bien el 19 de marzo o el 25 de julio) que las comunidades pueden elegir como festivos o cambiarlos por otros días de celebración. De esta forma se suman los 12 días festivos nacionales y autonómicos obligatorios y retribuibles.

El mayor periodo no laborable ha sido en Semana Santa. Como siempre, solo fue festivo en toda España el Viernes Santo: el 15 de abril. Si bien la mayoría de las autonomías (salvo Cataluña y Ceuta) optaron por hacer festivo también el Jueves Santo (14 de abril). Y, además, en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, también ha sido festivo el lunes siguiente, lunes de Pascua (18 de abril). En cuanto a los festivos en toda España ha habido varios susceptibles de ser puentes: el Día de Reyes, que cayó en jueves; y el 1 de noviembre, que será martes. Y en diciembre, el día 6 (martes) y el 8 (jueves).

Según lo publicado por los gobiernos autonómicos, estos son los días festivos en cada comunidad en 2022:

ANDALUCÍA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 28 de febrero (Día de Andalucía), lunes.

-14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 2 de mayo (traslado del Día del Trabajo), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

ARAGÓN

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 23 de abril (Día de Aragón), sábado.

- 2 de mayo (traslado del Día del Trabajo), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 2 de mayo (traslado del Día del Trabajo), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 8 de septiembre (Día de Asturias), jueves.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

ISLAS BALEARES

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 1 de marzo (Día de Baleares), martes.

-14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

CANARIAS

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 30 de mayo (Día de Canarias), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

- Festivos autonómicos en cada una de las islas: El Hierro, 24 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes; Fuerteventura, 16 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña; Gran Canaria, 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino; La Gomera, 3 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe; La Palma, 5 de agosto, Nuestra Señora de Las Nieves; Lanzarote y La Graciosa, 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Volcanes; Tenerife, 2 de febrero, Virgen de la Candelaria.

CANTABRIA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria), jueves.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 15 de septiembre (La Bien Aparecida), jueves.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

CASTILLA Y LEÓN

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 23 de abril, (Día de la Comunidad), sábado.

- 2 de mayo (traslado del Día del Trabajo), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

CASTILLA LA-MANCHA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 31 de mayo (Día de la Comunidad), martes.

- 16 de junio (Día del Corpus), jueves.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

CATALUÑA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua).

- 6 de junio (Pascua Granada), lunes.

- 24 de junio (San Juan), viernes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad), lunes.

C. VALENCIANA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 19 de marzo (S. José), sábado.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua).

- 24 de junio (San Juan), viernes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

EXTREMADURA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 2 de mayo (Traslado del Día del Trabajo).

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 8 de septiembre (Día de Extremadura), jueves.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

GALICIA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 17 de mayo (Día de las Letras Gallegas), martes.

- 24 de junio (San Juan), viernes.

- 25 de julio (Día de Galicia), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

COMUNIDAD DE MADRID

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 2 de mayo (Día de la Comunidad de Madrid).

- 25 de julio (Santiago Apóstol), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

REGIÓN DE MURCIA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 2 de mayo (Traslado del Día del Trabajo).

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 9 de junio (Día de Murcia), jueves.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua).

- 25 de julio (Santiago Apóstol), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

PAÍS VASCO

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua).

- 25 de julio (Santiago Apóstol), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 6 de septiembre (Día de Elcano), martes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

LA RIOJA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 18 de abril (Lunes de Pascua).

- 9 de junio (Día de La Rioja), jueves.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

CEUTA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 2 de mayo (Traslado del Día del Trabajo).

- 13 de junio (San Antonio), lunes.

- 5 de agosto (Nuestra Señora de África), viernes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 2 de septiembre (Día de Ceuta), viernes.

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).

MELILLA

- 1 de enero (Año Nuevo), sábado.

- 6 de enero (Reyes), jueves.

- 14 de abril (Jueves Santo).

- 15 de abril (Viernes Santo).

- 11 de julio (Día del Sacrificio), lunes.

- 15 de agosto (La Asunción), lunes.

- 17 de septiembre (Día de Melilla)

- 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), miércoles.

- 1 de noviembre (Todos los Santos), martes.

- 6 de diciembre (Día de la Constitución), martes.

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción), jueves.

- 26 de diciembre (traslado del día de Navidad).