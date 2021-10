Lagarde reclama una respuesta frente al cambio climático

Siguiendo la estela de las últimas intervenciones realizadas por los responsables de la política monteria hoy ha sido el turno de la presidenta del BCE. Christine Lagarde intenta devolver la calma a los inversores y ha insitido en que las presiones inflacionistas de la zona euro son algo temporal. “Esperamos que estas fricciones sean en gran medida transitorias. Pero es difícil predecir exactamente cuánto durarán las interrupciones", ha apuntado. Después de que la semana pasada la inflación de la zona euro sorprendiera con su dato más alto en 13 años, los inversores han empezado a desconfiar y empiezan a poner duda la flexibilidad de los bancos centrales con el alza de los precios.

Lagarde ha asegurado que prestarán mucha atención a la evolución de los salarios y que sus expectativas de inflación continúan ancladas en el 2%. "No debemos reaccionar de forma exagerada ante la escasez de suministro o el aumento de los precios de la energía, ya que nuestra política monetaria no puede afectar directamente esos fenómenos", ha señalado. Después de las tensiones vividas en las últimas semanas la responsable del BCE considera que no sería bueno correr. En opinión de la banquera francesa es necesario gestionar con mucho cuidado la reapertura de la economía así como las fricciones que se están creando en los últimos meses.

En su intervención en Fráncfurt, Lagarde no quiso dejar pasar la ocasión para hablar de la respuesta al cambio climático. "Es un imperativo absoluto que avancemos porque no tenemos mucho tiempo", remarcó. La presidenta del BCE considera que la innovación será vital y las fuerzas del mercado jugarán un papel clave que tendrá que ir acompañado de su correspondiente regulación. "Necesitamos involucrar a los bancos en verificar los riesgos que tienen en su balance, asegurándonos de que realmente incorporen los riesgos relacionados con el cambio climático para que los registros que vemos sean realmente precisos", subrayó.