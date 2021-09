De los Mozos: "Un convenio global para el automóvil causará problemas de competitividad"

El presidente de la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac), José Vicente de los Mozos, ha defendido este jueves que adoptar un convenio global para toda la industria de la automoción en España causaría problemas de competitividad y viabilidad, haciendo referencia a la nueva reforma laboral que estudia el Gobierno.

De los Mozos ha subrayado, en un encuentro con la prensa en el marco del Automobile de Barcelona, que el sector está "en contra de un convenio global del automóvil" y ha defendido que el motor goza de más de 40 años de negociaciones de convenios colectivos con sindicatos.

"Los constructores dependemos del tipo de negocio que tenemos. En el caso de Renault, hemos desarrollado cuatro planes industriales que han situado a Castilla y León como referencia del automóvil", ha dicho el también director industrial mundial del grupo Renault y miembro del comité de dirección del consorcio del rombo.

Además, se ha mostrado preocupado por la subida del precio de la energía en el mercado mayorista, disparado en los últimos meses alcanzando picos de casi 200 euros el megavatio hora. El directivo ha señalado que en España el consumo energético de una planta de producción de coches es más caro que el de otra factoría en Francia. "Si el precio de la energía sube, va en contra de nuestra competitividad. Hoy en día preocupa más el impacto sobre la producción que la venta de vehículos eléctricos", ha advertido.

De los Mozos, también presidente-director general de Renault España, ha hecho referencia al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y ha asegurado que Anfac aún no conoce los detalles, pese a que le consta el "esfuerzo" del Ejecutivo. "El Perte no va a solucionar todo, tendremos que ver la letra pequeña. En Renault no estamos esperando a conocerlo para tomar decisiones", ha destacado.

Crisis de los chips

La falta de suministro global de semiconductores o chips que afecta a la industria de la automoción de todo el mundo ha provocado que la patronal revise a la baja las previsiones de ventas para este año, pasando de 925.000 a 900.000 vehículos, lo que supone estar ligeramente por encima de 2020 y un 25% menos que en 2019.

El presidente de Anfac ha afirmado que ya antes de la pandemia había un problema de capacidad global de estos componentes y ha avisado de que "todos los componentes están en el sudeste asiático y Estados Unidos. Según De los Mozos, el motor solo consume entre un 10% y un 15% del suministro global de chips, mientras que el resto va para fabricantes de equipos electrónicos.

"La cadena de valor del automóvil ya no está solo en fabricar piezas de aluminio, sino en las fábricas de baterías, software... Esta es la nueva cadena de valor. No hay que ser tan inocentes y saber que los centros de decisión están en Alemania y Francia, y si España no es un país atractivo tendremos un problema de viabilidad en el futuro", ha indicado.

El Automobile Barcelona servirá como escenario para la reunión de la junta directiva de Anfac, en la que estará presente el titular del Ejecutivo. La patronal de fabricantes de vehículos celebrará mañana también un foro con el que abordará los retos que supone la electrificación en el ámbito de la movilidad y que contará con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

La 41 edición del Salón del Automóvil de Barcelona, que será inaugurada por Felipe VI y Sánchez, se celebra dos meses después de la fecha prevista, que era del 8 al 18 de julio, con el fin de congregar al mayor número de fabricantes en un año en el que el motor vive uno de sus momentos más duros a causa del Covid-19 y la falta de suministro de chips.