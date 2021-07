Los valores turísticos sufren en Bolsa ante el avance de la variante Delta

Los valores turísticos vuelven a acaparar la atención de los inversores ante el avance de la variante Delta por varios países europeos, entre ellos España, y por las recomendaciones del Gobierno francés de no viajar ni a España ni a Portugal.

Así, las acciones de Meliá Hoteles caen algo más del 3% mientras que los títulos de Amadeus e IAG recortan respectivos 2% y 1,4%. Fuera de la Bolsa española, el mayor castigo del sector es para Carnival, que cede un 3,2%. Las cadenas hoteleras Accor e Intercontinental caen algo más del 1,5%. Por su parte, las aerolíneas registran caídas más moderadas, salvo IAG. Easyjet cae un 0,6% mientras que Air France-KLM y Ryanair ceden medio punto porcentual cada una. Por úlitmo, Lufthansa cae un leve 0,2%.