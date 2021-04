Entrevista de trabajo por Zoom: así es la búsqueda de empleo en pandemia

La pandemia ha acelerado la transformación digital del mercado laboral. En especial, de una de las actividades cotidianas más dependientes del encuentro presencial para su funcionamiento: las entrevistas de empleo. Antes de la crisis del coronavirus, solo un 40% de las entrevistas de trabajo en España se desarrollaban en formato virtual, de acuerdo con datos de la Universitat Oberta de Catalunya. Pero las restricciones de movilidad y los largos meses de confinamiento por el Covid-19 han obligado a dar el salto definitivo hacia el reclutamiento y selección de nuevo personal a través de las pantallas.

“La selección no ha parado. Al revés, ha habido un incremento en la búsqueda de determinados perfiles, como los tecnológicos”, afirma Arancha Ruiz, especialista de talento y profesora de marca personal en IE Business School. Para Ruiz, la implementación del teletrabajo y de las herramientas de videoconferencias, como Zoom o Google Meet para el reclutamiento de personal, ha puesto de relieve la necesidad de contar con profesionales digitales.

“Un candidato no digital ya no es atractivo para las empresas”, señala. “Si para una persona que está buscando empleo la barrera es que el proceso es virtual, que no sabe cómo conectarse o utilizar las plataformas, su problema es que no es una persona digital”, resume Ruiz, quien ha sido seleccionada por LinkedIn en la lista Top Voices Empleo en España en 2021.

Tras el decreto del estado de alarma, las empresas se vieron obligadas de la noche a la mañana a adoptar procesos de selección y contratación en línea. Pero, según Ruiz, la mayoría de los departamentos de recursos humanos no estaban preparados para depender exclusivamente de internet.

Entre los cambios implementados, cita el uso de software ATS (Applicant Tracking System), un sistema informático de seguimiento de candidatos ideado para que empresas grandes, medianas o pequeñas capten talento de forma más eficiente, más rápida y a menor costo. “Los algoritmos de estas herramientas y de otros partners, como LinkedIn, permiten neutralizar sesgos que se puedan tener desde recursos humanos”, explica la especialista.

"Antes, si el candidato no estaba en tu misma ubicación, ya era descartado"

Uno de los filtros suprimidos por el trabajo en remoto ha sido la distancia. “Antes, si el candidato no estaba en tu misma ubicación, aun si estaba dispuesto a mudarse, ya era descartado”, relata Ruiz. Y aunque admite que el formato en línea resta el aporte de la comunicación no verbal, afirma que se abren las puertas para considerar a profesionales que no tenían la oportunidad. “Si haces la entrevista por videoconferencia, pierdes un 15% de comunicación no verbal, pero la empresa gana un 90% de esa persona”, resalta.

Redes de contactos para triunfar en el mundo virtual

A uno de cada cinco trabajadores en España le gustaría cambiar de trabajo en 2021, según el estudio Lo que esperan los empleados en 2021, realizado por IBM. Pero el escenario para dar ese salto se ha modernizado en el último año.

La formación continua, las competencias digitales y las redes de contactos son claves para encontrar trabajo en tiempos de coronavirus. Así lo asegura José Miguel García, orientador laboral y cofundador del portal de empleo JobLink, seleccionado en la lista Top Voices Empleo en España de LinkedIn en 2021.

“Gracias a LinkedIn podemos contactar con la persona indicada. Puedo buscar por empresas, saber quiénes son las personas de recursos humanos encargadas de esos procesos de selección que me interesan y hablar con ellos directamente”, cuenta García, quien comenta que cada día recibe más solicitudes de personas que quieren mejorar su perfil en esta red social.

De hecho, explica que la popularidad de esta plataforma ha resurgido durante la pandemia. “Antes las personas pensaban que Linked­In era solo para profesionales de alto nivel, pero he visto cómo se ha convertido en una herramienta para todo el mundo, para contactar con las personas”.

García insiste en que LinkedIn “no es un portal de empleo”, como InfoJobs, sino una red social que permite tener mayor eficacia en la búsqueda de trabajo: “Vas a tener más éxito si haces networking que si solo envías tu CV”.