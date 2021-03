Adigital lanza una oficina para ayudar a las empresas en el acceso a los fondos europeos

Adigital, la Asociación Española de la Economía Digital que agrupa a más de 500 empresas, va a poner en marcha una oficina para ofrecer asesoramiento técnico e informativo dirigido al tejido empresarial en relación con las ayudas del Plan Europeo de Recuperación (Next Generation EU) por el que España recibirá hasta 140.000 millones de euros, gran parte de ellos destinados a la transformación digital del tejido empresarial para impulsar la competitividad y el crecimiento económico del país.

El servicio se prestará en coordinación con la consultora FI Group, especializada en financiación de I+D+i, y lo que busca, según explicó la presidenta de la asociación, Carina Szplica, es que España se digitalice de forma más efectiva. “Hemos avanzado mucho este año, pero ha quedado muy patente que las empresas digitalizadas han sido capaces de capear mejor el temporal de la pandemia, y lo mismo con los países; los que han utilizado más y mejor la tecnología han sido capaces de reaccionar más rápido”, dijo.

Desde Adigital remarcaron que son muchos los millones que va a recibir España y “debemos ser muy efectivos en la utilización de estos fondos de transformación para construir una economía más fuerte y productiva”.

Según señaló Szplica, el nuevo mecanismo de financiación es de una gran complejidad y el objetivo de la oficina es proporcionar información continuamente actualizada sobre los fondos europeos y las formas de financiación pública que se abrirán en los próximos años, “Queremos que nuestros asociados entiendan los mecanismos a través de los que se van a canalizar todas estas ayudas y puedan estar pendientes de todas las convocatorias. Igualmente, queremos acompañar a las empresas en el diseño de estrategias y la presentación de ellos proyectos para impulsar la transformación digital”.

Para alcanzar esta meta, la oficina se completará con un asesoramiento técnico especializado para aquellas organizaciones que deseen optar a estas convocatorias, ayudándolas a entender los requisitos y criterios aplicables en cada programa y en qué medida se pueden adaptar a su sector, perfil empresarial e intereses,

Szplica añadió que la iniciativa también pretende ser una aliada de las Administraciones Públicas en este proceso buscando y promoviendo propuestas transformadoras para sectores específicos y el conjunto de la economía y ayudándolas a establecer prioridades de inversión. “Creemos que nuestra experiencia y la de nuestras empresas asociadas puede ser de gran valor para definir las líneas de trabajo que tienen más recorrido para nuestro país”, señala la presidenta de Adigital.

Según aclararon desde la asociación, aunque la oficina va dirigida a sus asociados no descartan colaborar con otros colectivos para presentar proyectos o para presentar líneas maestras que contribuyan a la buena ejecución de los fondos. Igualmente precisan que la colaboración que apuntan quieren tener con el Gobierno "no significa en ningún caso un trato de favor o una adjudicación directa a cualquier cuestión que Adigital pueda plantear. Todo lo que tiene que ver con las concesiones de ayuda y todo lo que va a rodear la ejecución del Plan Europeo de Recuperación están sujetos a criterios de transparencia y concurrencia competitiva, principio de legalidad, etcétera”. Adigital asegura que no sabe cuántos de sus asociados van a querer optar a los fondos con proyectos.

Gerard Brinquis, responsable de FI Group del hub de Next Gen, animó durante la presentación de la oficina de Adigital a que las empresas tengan paciencia porque, "aunque hay muchos revuelo con estos fondos y parece que es una guerra a corto plazo, estamos realmente ante un maratón, con una ejecución hasta 2026, donde habrá una gran cantidad de convocatorias que hay que saber filtrar y donde será imprescindible hacer un seguimiento". Aún así, animó a las compañías a empezar a trabajar en sus proyectos para "estar lo mejor posicionados para cuando lleguen las convocatorias". Según Brinquis, no esperan las primeras convocatorias hasta finales de abril o principios de mayo y los PERTE (los grandes proyectos vertebradores y tractores para la recuperación económica) no llegarán hasta junio-septiembre.

El responsable de FI Group apuntó que el próximo día 24 tendrán el primer contacto con los socios de Adigital y en abril estará en funcionamiento la plataforma.