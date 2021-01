El presidente de Anfac adelanta que las ventas de coches caen un 60% en enero

El presidente de la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac), José Vicente de los Mozos, ha adelantado que el mercado automovilístico español está cayendo un 60% en enero y ha criticado la decisión del Gobierno de no posponer la subida del impuesto de matriculación con la entrada en vigor del nuevlo ciclo de emisiones WLTP.

De los Mozos, responsable del grupo Renault en España y Portugal y director mundial de Fabricaciones y miembro del comité de dirección del consorcio francés, se ha expresado así rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El directivo ha incidido en que es "normal" la caída de las matriculaciones en un contexto de incertidumbre social y económico generado por el Covid-19, pero ha hecho hincapié en que no ha ayudado al sector el que el Ejecutivo no haya adaptado los tramos del impuesto de matriculación al nuevo protocolo europeo y que no se encarezca así el impuesto de matriculación.

En su opinión, España tendría que haber seguido el mismo camino que Francia, Italia o Portugal y ha señalado que no es normal que un coche que el 30 de diciembre tenía las mismas emisiones que el 2 de enero tenga que pagar entre el 4,75% y el 9% más de impuesto de matriculación.

De los Mozos ha asegurado que los fabricantes están comprometidos con la descarbonización, pero ha reclamado una transición justa y ordenada, como trasladará a los distintos ministros con los que se reunirá durante estos días.

"Por desgracia solo nos acordamos de este sector cuando tenemos que cerrar fábricas o baja producción", ha lamentado, subrayando que es "muy importante" apostar por sectores industriales como el de la automoción en un momento como el que se está viviendo por la pandemia. Ha defendido que el motor supone el 10% del PIB y el 9% del empelo, además de uno de los pocos sectores que genera balanza positiva en el país.

En concreto, se encontrará este miércoles con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el viernes con la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

El mercado automovilístico cerró un nefasto año 2020 con una caída en las ventas de turismos y todoterrenos del 32,3%, registrando un total de 851.211 unidades matriculadas, la cifra más baja desde el año 2014. Desde entonces el sector había logrado encadenar cinco años por encima del millón de unidades vendidas, pero la pandemia ha roto con la tendencia.

Por otro lado, como presidente-director general de Renault España ha pedido "celeridad" a los sindicatos para llegar a un acuerdo para el cuarto convenio colectivo y plan industrial para las factorías españolas, ya que en febrero se adjudican los nuevos modelos de la marca del rombo y España es posible candidata.

La factoría de Palencia podría recibir hasta 3 carrocerías del nuevo vehículo HHN, mientras que la de Valladolid optaría a un nuevo vehículo de la plataforma B. En ambos casos serían modelos híbridos.

Por su parte, el centro de motores de Valladolid recibiría el propulsor HR12 y las evoluciones del mismo, al tiempo que la instalación de Sevilla obtendría una nueva caja de velocidades. Estos dos órganos mecánicos serían también híbridos

De los Mozos ha advertido de que el volumen la ecarga de trabajo dependerá del acuerdo social, pero también de aspectos como la optimización de inversiones, los proveedores y el "soporte" de las administraciones.