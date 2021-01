La reunión para prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo vuelve a terminar sin acuerdo

La reunión del Ministerio de Trabajo con los técnicos de las patronales CEOE-Cepyme y los sindicatatos CC OO y UGT para intentar renovar las condiciones especiales de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) hasta finales de mayo ha vuelto a terminar hoy sin acuerdo. La fecha sobre la que habría consenso para alargar su vigencia es el 31 de mayo, pero hay otros escollos para el pacto.

Los negociadores tienen prisa porque no quieren apurar los tiempos, como ya ocurrió en la anterior prórroga, y las actuales condiciones terminan el próximo 31 de enero. Sin embargo, una segunda reunión no fue suficiente. Tras el encuentro del viernes pasado, cuando la parte sindical confiaba en poder lograr un preacuerdo, parecía que éste podía rematarse o, al menos vislumbrarse, en la reunión de ayer.

Sin embargo, a pesar del buen clima y la buena marcha de las conversaciones destacada por el Gobierno y los sindicatos, ayer solo acordaron volver a reunirse el próximo jueves por la tarde.

A pesar de que ninguna de las partes quiso detallar ayer cuales eran los “flecos” que según todos ellos aún había que solucionar, fuentes de la negociación aseguraron que el Gobierno mantiene el requisito de que las empresas en ERTE que incumplan el compromiso de mantener el empleo durante seis meses deberán devolver todas las exoneraciones de cotizaciones que han disfrutado por todos los trabajadores en ERTE de la plantilla y no solo las correspondientes a los despedidos, tal y como reclaman los empresarios. Así, aunque el compromiso en sí de mantenimiento del empleo ya se suavizó algo en la anterior prórroga, porque los seis meses empezaban a contar desde el día que entraba en vigor la norma y no desde que se incorporaba el primer trabajador a la actividad, para la patronal esto no es suficiente. Aspiran a eliminar este compromiso o, como mínimo, a que solo se tengan que devolver las exoneraciones de los despedidos.

Solo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escirvá destacó ayer “un gran clima de entendimiento” con el que espera “que los flecos pendientes se puedan cerrar y renovar con suficiente antelación este mecanismo”, Algunas cuestiones técnicas sobre los sectores afectados formarían también parte de esos flecos.