Canarias se resigna a perder 1,5 millones de turistas por el veto a los vuelos desde Reino Unido

La prohibición a los vuelos desde Reino Unido decretada ayer devuelve a España prácticamente a la casilla de salida de la vuelta a la normalidad que arrancó el 21 de junio, fecha en la que acabó el estado de alarma.

Con el primer mercado emisor cerrado por la mutación del virus y con fuertes restricciones en Francia, Alemania, Países Nórdicos, Italia, Holanda o Bélgica, la recuperación de la normalidad de los flujos turísticos pasa por volver a aportar confianza al turista. “Y eso pasa por trabajar en varios campos al mismo tiempo. Por un lado la implementación de las vacunas y por otro la realización de test rápidos de antígenos en origen y destino”, recalca Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo, una organización multisectorial que representa a 70 grandes compañías del sector del turismo y que solo este año ha incorporado a 22 nuevos socios a su estructura.

“El impacto de la mutación del virus en Reino Unido va a ser devastador a corto plazo. Tenemos la esperanza de que el mercado se pueda empezar a reactivar a partir de abril, en un momento en el que se combinen las vacunas con las pruebas masivas en aeropuertos”, recalca Abella. Desde la Mesa de Turismo siempre se ha defendido abrir negociaciones con los grandes mercados emisores de turistas para crear protocolos que garanticen la realización de pruebas diagnósticas baratas y rápidas tanto en en el aeropuerto de origen como de destino. “Es la única manera que contemplamos de garantizar que el turistas viene limpio y que se vuelve limpio: que esté vacunado o si no que se haya hecho un test de antígenos a la ida y a la vuelta. Con eso sí se puede reactivar el turismo y no serían necesarias cuarentenas”.

Para el secretario general de la Mesa de Turismo, hay un factor fundamental que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. “Ha habido una falta de coordinación y de criterios comunes a nivel europeo. No se entiende que las decisiones se tomen país por país, ya que genera mucha confusión entre los clientes”. Abella pone como ejemplo la prohibición a los vuelos desde Reino Unido. El primer país que lo anunció fue Holanda, a primera hora del domingo. Horas después le siguieron Israel, Italia, Irlanda y España no lo hizo hasta el lunes.