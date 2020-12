Las islas pierden 11.000 millones de PIB por el impacto de la covid

El sector turístico es tan potente en Canarias que las últimas estadísticas de Eurostat antes de la pandemia situaban a las islas como el primer destino europeo en pernoctaciones. Este claro liderazgo en turismo de sol y playa no impedía, por el contrario, que el archipiélago permaneciera a la cola de otros significativos indicadores. Hasta el punto de cerrar 2019, tras un septenio histórico (2011-2018) de sucesivos récords en la llegada de visitantes, con una de las mayores tasas de paro de España (19%) y con el 35% de su población en riesgo de exclusión social.

La covid-19 amenaza con disparar estos porcentajes de forma preocupante: “Todos, incluidos los políticos, estamos convencidos de que vienen tiempos muy duros”, resume en una simple frase el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca, tras explicar que “hemos recibido un 40% más de peticiones de ayuda que en 2019”. También la voluntaria de la organización no gubernamental Sonrisas del Suroeste, Pilar Cáceres, confirma la tendencia: “Los que antes nos donaban comida, autónomos que tenían su pequeña empresa y colaboraban con nosotros, ahora nos piden ayuda para sus empleados o para ellos mismos”.

Y es que, sin turismo, apenas hay empleo en las Islas. En paro o sostenidos por un ERTE se encuentra también un 35% de su población activa: 270.000 desempleados (25%) y casi 84.000 asalariados afectados por un expediente temporal de empleo. Es decir, 354.000 canarios en edad de trabajar, pero sin poder hacerlo, al finalizar noviembre.

Economía asfixiada

Con el motor económico asfixiado, reactivar el turismo en la temporada de invierno es clave para Canarias. Pero la situación turística se presenta aún muy complicada: “El turismo alemán va a llegar, como mucho, al 20% o 25% de lo que tuvimos en diciembre del pasado año. Reino Unido sigue prácticamente cerrado y nuestro tercer mercado, el escandinavo, también está a cero este fin de año de 2020. Tampoco hay un incremento del turismo nacional que sea representativo”, explica el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios y presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara. Y añade que “ha caído el número de vuelos y han subido los precios, por lo que la conectividad sigue siendo baja”.

Hay cifras globales que contribuyen a entender la dimensión del reto al que se enfrentan las Islas Canarias, golpeadas por la pandemia precisamente por su liderazgo turístico y su escasa diversificación económica. Sostiene Manrique de Lara que “por culpa de la covid, en tan solo ocho meses, hemos perdido 11.000 millones de PIB. Y eso es el doble de lo que perdimos en la anterior crisis de 2008-2013”. Y, efectivamente, el Archipiélago pasará de ser una región de 46.700 millones de renta a una de menos de 35.000 millones a consecuencia de la pandemia. Por debajo incluso de los 42.000 millones en que se colocó en el año 2008 por el impacto de la gran recesión.

Hay, eso sí, algunos signos positivos. El primero la vacuna, que “estará en el segundo semestre en nuestros países emisores y sin duda lo notaremos”. También ha sido esperanzador para el sector turístico, como para las aerolíneas que cubren las rutas con las islas, la reciente decisión del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de no esperar más por la autorización del Gobierno estatal para dar luz verde a los test de antígenos, y no solo a las PCR, para entrar en Canarias. Y es que 340.000 puestos de trabajo directos e indirectos (el 40,4% del total) están en juego y solo se recuperarán en la medida en que lo haga la actividad turística. En principio se prevé una recuperación lenta y progresiva, que no volverá a los ritmos pre covid hasta 2024, según las previsiones empresariales.

Las Islas siguen teniendo, por último, al clima y la naturaleza como sus mejores aliados: “Canarias seguirá siendo una potencia turística, somos líderes mundiales en la oferta de sol y playa y eso no lo vamos a abandonar. Porque hemos demostrado que lo hacemos mejor que otros destinos y tenemos, también, una de las mejores ofertas de turismo vacacional del mundo”, confía el presidente de la CCE. Cuestión distinta es si ese regreso turístico a los tiempos de ante de la pandemia debe volver al modelo anterior, de 15 millones de turistas, o a otro más sostenible que prime la calidad sobre la cantidad.