El BCE podría eliminar este martes el veto a los dividendos de la banca

El Banco Central Europeo dejará a los bancos abonar hasta un 15% de sus beneficios en el ejercicio 2019-2020 a sus accionistas si pueden convencer a los supervisores de que tienen capacidad para abonar estos pagos, según publica Reuters. Con esta decisión, que se conocerá en la reunión que mantendrá mañana el BCE, pondría fin a la suprevisión de los dividendos debido a la crisis del coronavirus.

El organismo liderado por Christine Lagarde recomendó al sector bancario en marzo que se abstuviera de estos abonos en 2020 con el objetivo de preservar capital para la posible ola de impagos que podría alcanzar los 1,4 billones de euros debido al Covid. La recomendación, que se tradujo en una prohibición, expiraría a finales de año.

Los supervisores del BCE se reunirán mañana para revisar esta cuestión y votarán una propuesta que permitiría a la banca abonar a sus accionistas hasta el 15% de los beneficios obtenidos en este ejercicio y el pasado, según han informado fuentes cercanas a Reuters. No obstante, las entidades deberán demostrar al supervisor que tienen capital suficiente para abonar este dividendo. Esto supone que el BCE no tomará un decisión única para todo el sector, sino que analizará cada banco en particular para ver si cumple las condiciones.

La autoridad supervisora de la banca europea es partidaria de prolongar en 2021 la prohibición de que los bancos repartan dividendos, aunque también está dispuesta a permitir hacer pagos a ciertas entidades concretas si muestran suficiente fortaleza financiera. Entidades y supervisores buscan una solución de compromiso que permita reanudar la retribución al accionista cuando los bancos dispongan de suficiente colchón de capital como absorber futuras pérdidas derivadas de la pandemia, según informó Bloomberg la semana pasada citando fuentes cercanas a las deliberaciones.