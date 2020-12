El Black Friday tampoco salva al textil: las ventas cayeron un 37% en noviembre

El sector textil se encamina hacia un cierre de año que ya define como una "auténtica catástrofe". Si las rebajas de verano no amortiguaron la sangría de ventas iniciada a raíz de la pandemia, tampoco el Black Friday ha conseguido frenar la tendencia negativa.

En noviembre el retroceso alcanzó el 37,1%, un porcentaje que incluye tanto ventas en tiendas físicas como en online de operadores grandes y pequeños, llevando el retroceso en el acumulado del año hasta el 40,5% respecto a los mismos meses del año pasado, según el barómetro que publica mensualmente Acotex. En octubre, cuyos datos no han sido actualizados hasta ahora, la caída fue del 37,3%. El sector textil acumula 14 meses consecutivos con retrocesos interanuales. Estos ya comenzaron antes de la pandemia, en octubre de 2019, pero el Covid-19 ha hundido el negocio: desde marzo son ya 10 meses de caídas a doble dígito, siendo la menor la que se registró en julio, del 22,5%.

Las promociones del Black Friday apenas han tenido efecto en las ventas, a tenor de estos resultados. "El comercio de la moda continúa con caídas en las ventas y éstas no se recuperan sólo con descuentos", explican desde Acotex. Desde la patronal argumentan que las limitaciones de aforo impuestas para controlar la crisis sanitaria "son motivos que no animan a comprar un vestido, un traje,o complementos porque no se pueden lucir como gustaría".

El sector entra en el último mes del año, dominado por la campaña de Navidad, unas semanas de suma relevancia para el negocio. "Esperemos que estas fiestas den ánimo y los clientes se animen a comprar y regalar prendas de vestir y complementos. Tradicionalmente los regalos de ropa son muy frecuentes en estas fechas y confiamos que así siga", estima la asociación.

Esta sigue insistiendo en las medidas que viene reclamando desde que se desatara la pandemia para paliar los efectos que está teniendo sobre las empresas del sector. Medidas que califica de "urgentes y específicas" como la condonación de impuestos, tasas o cuotas de la Seguridad Social, reducción del IVA, moratorias en los préstamos ICO y soluciones para el pago de los alquileres. "Es impensable mantener las plantillas precovid con las actuales ventas", dicen en Acotex. "Para ello necesitamos de ayudas para poder despedir porque de lo contrario las empresas tendrán que cerrar definitivamente".

5.000 tiendas en peligro

La situación que vive el sector, sobre todo las pequeñas empresas, ha puesto en serio peligro el futuro de miles de puntos de venta. Según cálculos de Acotex, alrededor del 15% de los establecimientos no llegaron a reabrir sus puertas una vez se acabó el confinamiento ante las malas perspectivas de negocio. Estos son unos 2.000 puntos de venta, pero como publicó este diario en agosto, fuentes del sector cifran en hasta 5.000 las tiendas en riesgo de cierre si las condiciones del mercado se mantenían en agosto, algo que no solo se ha confirmado sino que, además, se ha agravado una vez pasada la temporada estival.