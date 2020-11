La apertura de Reino Unido dispara las reservas a Canarias para diciembre

La industria turística canaria se prepara para afrontar una temporada alta, que se paralizó abruptamente por el confinamiento generalizado en Reino Unido desde el 5 de noviembre y la recomendación de no viajar desde Alemania en la misma fecha. Ambos mercados aportan más de la mitad de los viajeros que buscan sol en Canarias en mitad del duro invierno en el centro de Europa.

El segundo intento arranca el 2 de diciembre, fecha en la que se levanta el confinamiento en Reino Unido. Fuentes del Ejecutivo canario confirman que han mantenido reuniones con grandes turoperadores británicos como Jet2 y alemanes como TUI y la conclusión es la misma: existe una gran demanda de viajeros para pasar vacaciones seguras en Canarias. El archipiélago se ha situado como la comunidad autónoma en España menos afectada por los contagios, con una tasa de 77 infectados por cada 100.000 habitantes. Seguridad y buena temperatura, dos cualidades que ahora mismo no reúne ningún otro destino en Europa.

Las previsiones que maneja el Ejecutivo canarios es cerrar diciembre con un 50% de las cifras del mismo de 2019, lo que supondría operar 18.000 vuelos y recibir dos millones de viajeros. El gran beneficiado sería el aeropuerto de Gran Canarias, con más de la mitad de operaciones y pasajeros.

Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), no es tan optimista. “Habrá muchos países que van a seguir con restricciones de movilidad y todo dependerá de qué zonas de Reino Unido quedarán confinadas. Otro aspecto crucial será la aprobación de los test de antígenos y su validación para certificar que el turista no está infectado”, recalca Marichal, que cree que con los antígenos, la apertura del turismo puede ser sostenida en el tiempo. “Le daría tiempo a la turoperación para programar vuelos y organizar la distribución de turistas. Sería una medida objetiva y justa, que preservaría la salud, pero no impediría la movilidad”.

Fue el pasado lunes 23 cuando entró en vigor la norma estatal que obliga al turista extranjero a traer una PCR negativa para acceder a España. El Ejecutivo canario confía en que Sanidad Exterior, que se ha dado una semana de plazo para valorar el funcionamiento del sistema, aprobará el martes 1 que las pruebas PCR o las de antígenos tendrán la misma validez para permitir al turista extranjero entrar en España a disfrutar de sus vacaciones. “En Canarias estamos dando por descontado que el acceso al destino no se va a ver frenado por una prueba costosa que dificulte el acceso”, señalan esas mismas fuentes del Ejecutivo canario.

Unas buenas expectativas que han sido refrendadas por los turoperadores. Jet2 recalcó la semana pasada que existe una fuerte demanda latente para viajar a Canarias. Jet2 tiene nueve bases en Irlanda y Reino Unido y es el primer turoperador británico a Canarias, con una cuota de mercado del 40%. En esa misma línea, TUI, el mayor turoperador británico, ha revisado al alza sus previsiones para el mercado canario en invierno y ha confesado en sus reuniones con el Gobierno canario, que espera llegar a 300.000 viajeros alemanes en todo el invierno.

También las aerolíneas prevén un incremento sustancial del trafico de pasajeros. Buena prueba de ello es el incremento de rutas con el archipiélago de Ryanair y Jet2. La aerolínea irlandesa va a poner cuatro vuelos semanales adicionales a Canarias a partir del 17 de diciembre desde el aeropuerto de Manchester. En concreto añadirá tres frecuencias en la ruta que lleva a Lanzarote y una a Fuerteventura. También añadirá cuatro vuelos semanales adicionales al archipiélago desde Milán, con dos frecuencias a a Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. Por su parte, Jet2 cuenta con un calendario de vuelos a cuatro aeropuertos canarios (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura), con nueve frecuencias semanales a Tenerife, ocho a Gran Canarias y Lanzarote y seis a Fuerteventura.