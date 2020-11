Cuál es la brecha salarial en Garrigues, Cuatrecasas y Uría

Al ver la composición de la mayoría de los despachos, llama la atención cómo los primeros escalones de la pirámide que conforma la carrera profesional (júnior, asociado y asociado sénior) no presentan grandes diferencias de género entre abogados. De hecho, es habitual que las mujeres superen a los hombres. No obstante, el número de letradas se va reduciendo al subir niveles, para ser casi ínfimo en la cúspide. Ejemplo de ello son los datos de la plantilla de Garrigues. La firma cuenta con 179 varones y 186 letradas en el cargo de asociado sénior. No obstante, en el nivel superior, el de asociado principal, ellos ocupan el 60% (100 hombres y 68 mujeres). En la sociatura, el porcentaje de abogadas se desploma hasta el 16%, mientras que ellos copan el 84%. En concreto, el despacho cuenta con 263 socios hombres y 50 mujeres.

Una de las soluciones que plantea la firma es su programa de mentoring, que tiene la finalidad de apoyar a las profesionales y proporcionarles herramientas y metodologías que favorezcan su desarrollo en la firma. En 2019, participaron 46 abogados del despacho (23 mentores y otros tantos “alumnos”).