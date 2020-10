¿Es legal que una empresa rechace a una candidata por tener “poco escote”?

Currículums y entrevistas. La discriminación en los procesos de selección es una lacra que afecta en mucho mayor medida a las mujeres que a los hombres. Un estudio del Observatorio Social La Caixa, publicado el año pasado, reveló que, tras enviar el mismo currículum, a las candidatas se las llama un 30% menos que a ellos. Además, en algunas entrevistas se somete a las aspirantes a preguntas que poco tienen que ver con su desempeño profesional y ello también ha sido declarado por la justicia como una actitud discriminatoria. En 2014, el TSJ de Canarias condenó a Aena por haber planteado a una candidata cuestiones personales y familiares ajenas al trabajo, como su estado civil o su voluntad de tener hijos. Además, le advirtió de que la empresa no quería contratar a alguien que fuera a cogerse una baja por maternidad. Al margen de casos como el descrito, no obstante, es difícil encontrar en el sector privado sanciones por discriminación en las entrevistas o procesos de selección. La principal razón es que la compañía no suele justificar el motivo por el que ha elegido a un candidato frente a otros. Y, en el caso de que lo dé, es raro que admita que se ha guiado por el físico o el sexo porque sabe que se expone a consecuencias de tipo legal.