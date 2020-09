El largo rosario de procesos judiciales que aún le espera a Bankia

El ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, afronta su propio periplo judicial. Detenido por blanqueo de capitales en 2015 y condenado a prisión desde 2018 por el caso de las tarjetas black, el otrora director gerente del FMI, absuelto del caso de la salida a Bolsa, aún tiene cotas con los tribunales, en este caso por el origen de su fortuna.

En la macrocausa conocida como "caso Rato", se le investiga por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido Rato a través de sus empresas. Este caso comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.

Por una pieza separada de esta causa, el fiscal pidió cuatro años de prisión por haber participado con "varias personas de su máxima confianza" para beneficiarse de los contratos publicitarios de Bankia, obteniendo según la acusación 2,02 millones en mordidas. También están acusados en este caso el ex secretario de Estado de Comercio y ex consejero consultivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella y el que fuera asesor externo de Bankia, Alberto Portuondo. No obstante, la Audiencia de Madrid revocó la pretensión del juez de separar esta causa y ordenó aglutinar todas las piezas por el patrimonio de Rato. Anticorrupción ha señalado a su ex cuñado Santiago Alarcó, ligado a las sociedades patrimoniales Kradonara y Viaway y que fue contratado, también, como asesor de Bankia.

Los investigadores sostienen que Rato también se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad". El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.

El pasado 1 de junio debía haber concluido la prórroga de 18 meses acordada por el instructor, si bien el fin de este periodo de ampliación de la investigación se ha visto pospuesto tres meses, el tiempo que han estado suspendidos los plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.