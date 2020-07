La crisis se lleva por delante a Fidex y Tecniberia se alza como voz de la ingeniería

Los presidentes de Tecniberia Francisco Cal (2012-2013) y Juan Lema (2014-2018) tuvieron que usar grandes dosis de diplomacia para que la patronal no se rompiera y sus mayores asociadas no se quedaran solo en Fidex. Esta última, que reunía intereses comunes de las grandes, aceptó convivir con Tecniberia, pero en no pocas ocasiones hizo la guerra por su cuenta.

El primer ejecutivo de Typsa, Pablo Bueno, es hoy presidente de Tecniberia, lo que da muestras de integración. Desde Fidex se argumenta que su desa­parición contribuirá a “aunar en una sola y unívoca voz la defensa del sector de la ingeniería en España”. Tecniberia, recuerdan las empresas de Fidex, tiene una trayectoria de 60 años, es miembro de CEOE y está presente en las principales asociaciones internacionales del sector.