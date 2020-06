Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo siguen cayendo en EE UU

Aunque el número de nuevos despidos en EE UU derivado de la crisis del Covid-19 sigue reduciéndose, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales siguen siendo elevadas, lo que implica que al mercado laboral le podría costar años recuperarse.

En la última semana, se registraron 1,542 millones de nuevas peticiones de subsidio estatales, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo. La cifra esinferior a la de los siete días previos (1,897 millones) y se sitúa por debajo de las previsiones de los analistas de Reuters, que pronosticaban de nuevos demandantes 1,55 millones.

Los futuros de Wall Street, que ya registraban fuertes pérdidas tras las previsiones poco optimistas dadas por la Reserva Federal ayer, han aumentado los descensos y superan el 3%.

El monto total se mantiene muy elevado: los últimos datos disponibles, correspondientes a la semana del 30 de mayo, lo situaban en 20,929 personas que solicitaron estas ayudas, una cifra aún así inferior a las 21,268 de la semana previa. De esta forma, se mantienen por encima del doble del máximo alcanzado en la crisis de 2007-2009.

Aunque muchas de los negocios han reiniciado su actividad en el país, detenida desde marzo por el brote de Covid-19, el número de peticiones se mantiene especialmente elevado en aquellos empleos no relacionados con el sector de consumo y en aquellas industrias que no estuviaron especialmente afectadas al inicio de la pandemia.

"La disminución constante de estas peticiones es una buena noticia, pero el mercado laboral ha sufrido un golpe muy duro y su recuperación completa podría costar años, no semanas ni meses", subraya Nancy Vanden Houten, economista jefe lead de Oxford Economics in New York. "Los datos no muestran el alcance total que esta crisis ha tenido en los trabajadores", afirma.