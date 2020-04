El Brent se desploma otro 15% y marca el nivel más bajo desde 1999

El petróleo Brent, referencia mundial del mercado petrolero, baja esta mañana al nivel más bajo en casi 21 años, atrapado por la espiral alcista que llevó los precios del petróleo West Texas, referencia en EE UU, a cotizar por debajo de cero por primera vez en la historia. Así, los futuros del Brent para la entrega de junio se desploman un 15% y se compran por unos 16 dólares el barril. El West Texas para junio, que ayer se dejó la mitad de su precio, baja otro 5%:

El temor a un exceso de oferta con la demanda hundida y los tanques de almacenamiento llenos llevó al mercado a pagar 40 dólares por hacerse cargo de un barril de WTI con entrega en junio, sin que se aprecien señales de cambio de tendencia. Los ministros de petróleo de la OPEP+ celebraron ayer una conferencia telefónica no programada, aunque no se tomaron decisiones adicionales. La alianza acordó recortar la producción en unos 10 millones barriles por día a principios de este mes, pero los cortes no surtirán efecto hasta mayo. Incluso entonces, no serán suficientes para equilibrar el exigen la destrucción de demanda provocada por el virus, que se estima en hasta 30 millones de barriles al día.

Las empresas de almacenamiento no tienen más espacio que alquilar, según declararon a Bloomberg la líder del mercado, Royal Vopak o Clarksons Platou dijo que el almacenamiento en barcos se está acelerando a un "ritmo sin precedentes".

La caída del Brent (crudo procedente del Mar del Norte) al entorno de los 15 dólares supondrá que las ventas de petróleo ruso y africano se van a cerrar en el entorno de los 10 dólares, dado que se venden con descuento. En Estados Unidos, la administración Trump se comprometió a rescatar la industria. Mientras tanto, los productores estadounidenses de menor escala han urgido a Trump a que exija que China acelere las importaciones de petróleo.

Los inventarios en el mayor centro de almacenamiento de EE UU en Cushing, Oklahoma, están en el nivel más alto desde 2017 y se espera que aumente más. El Instituto Americano del Petróleo, financiado por la industria informó que las reservas de crudo aumentaron 13,2 millones de barriles la semana pasada, cinco de ellos en esta localización. Hoy se publicarán nuevos datos.