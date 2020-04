Los sindicatos de BME consideran insuficiente el blindaje de Six a la plantilla

No todo el mundo está de acuerdo con la opa de Six por BME a 33,4 euros por acción que valora el 100% de la compañía en unos 2.800 millones de euros. El gestor de la Bolsa española ha enviado un comunicado a la CNMV con la posición de los sindicatos y estos se muestran muy disconformes con las condiciones iniciales de Six, pesa a que los compradores se comprometen a salvaguardar el empleo al menos un año.

"Se consideran insuficientes las condiciones relativas al empleo (...) puesto que la RLT [los sindicatos] no considera que 12 meses supongan ninguna garantía de protección del empleo y condiciones laborales para la plantilla de BME, habida cuenta de las múltiples sinergias y proyecto empresarial de crecimiento que desgrana la oferta en otros apartados", sentencian los representantes de los trabajadores.

En el comunicado, se explica que la plantilla de BME (...) tiene motivos sólidos para expresar su preocupación sobre las intenciones de Sixen materia de empleo y condiciones laborales, puesto que los textos de la opa han pasado de recoger un compromiso de cuatro años de independencia en la gestión de BME a tres años, según el informe de la propia compañía objeto de adquisición y a 12 meses en materia de empleo según el folleto de la opa, "lo que en ningún caso parece indicar una estrategia de protección de empleo definida, hecho que contrasta de manera notable con la meticulosidad del redactado en el resto de los apartados del folleto".