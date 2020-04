El consejo de BME apoya la opa de Six y venderá todos sus títulos

El consejo de BME da su beneplácito a la opa de Six. El máximo órgano de la Bolsa de Madrid ha emitido este miércoles su opinión favorable a la oferta del operador suizo, a 33,4 euros por acción. Además, ha anunciado que todos los miembros del consejo venderán los títulos que poseen en la opa.

No era ningún secreto que el órgano que pilota Javier Hernani veía con buenos ojos la oferta de los suizos. Así lo había manifestado públicamente el propio Hernani. De hecho, el cosejo se había comprometido con Six con el pago de un break-up fee del 0,5% de la oferta si esta no llegaba a buen puerto.

El consejo justifica ahora su apoyo con un informe de Morgan Stanley en la mano. Este considera que el precio desembolsado por Six es "equitativo". El consejo también ha contado con la asesoría legal de Latham & Watkins, además de apoyarse en la valoración que remitió Deloitte a Six y que se incluye en el folleto.

El documento rmeitido al regulador también se refiere a los compromisos que ha asumido Six y ha avalado el Consejo de Ministros. Se trata de un blindaje de 10 años a la sede española y operativa de BME, de tres años a la marca y de al menos doce meses a la plantilla. Y que por ello velará la CNMV.

El consejo de BME revela que el propio Gobierno le solicitó un informe para valorar la oferta de Six. Y que en este respaldó el plan estratégico de Six para BME, pero sugirió al Ejecutivo "determinadas precisiones" sobre los blindajes que ofrecía Six. Y también que se buscasen las cautelas necesarias para que estas se cumpliesen. El consejo considera, por tanto, "adecuados para proteger el adecuado desenvolvimiento de los mercados secundarios oficiales y sistemas españoles a que hacen referencia tales compromisos" tanto los compromisos asuidos por Six como las condiciones impuestas por el Gobierno.

A pesar e la alfombra roja que le ha puesto este órgano a su futuro dueño, la ley le obliga a buscar posibles opas competidoras. En este respecto, se refiere a las conversaciones que mantuvo con Euronext en los días previos a que Six lanzase su oferta. Según este documento, desde entonces no ha vuelto a tener contacto con el dueño de la Bolsa francesa, que el lunes anunció que desistía en su intento por hacerse con el parqué español.