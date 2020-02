Torres y Genç cobraron cinco millones cada uno en 2019

El presidente y el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres y Onur Genç, ambos nombrados para sus cargos en diciembre de 2018, cobraron el año pasado alrededor de cinco millones de euros cada uno por distintos conceptos, tal y como figura en el informe de remuneraciones remitido por el banco a la CNMV en el día de hoy. Torres ha ingresado un total de 5,013 millones de euros; 3,93 millones en metálico y otros 1,08 como parte del plan de retribución en acciones. Tores ha elevado sus ingresos en casi 800.000 euros frente a los 4,21 millones que cobró en el año 2018, cuando era consejero delegado de la entidad, pero un 8,4% menos de lo que cobró Francisco González.

Onur Genç, que ocupó el cargo de Torres cuando el 1 de enero éste pasó a ser presidente, ha cobrado por su parte 4,985 millones de euros. Aunque tanto su salario como su bonus son inferiores a los de Torres, Genç ha ingresado 1,1 millones de euros adicionales como complemento de movilidad (506.000 euros) y complemento fijo (654.000 euros). Es el único consejero que goza de este tipo de retribuciones. Finalmente, su retribución total asciende a 4,98 millones, un 18% más de lo que cobró Torres en el mismo cargo en 2018.

En total, el consejo de administración de BBVA cobró el año pasdao 15,47 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que los 15,66 millones del ejercicio 2018. Después de Torres y Genç, el tercer directivo que más ingresó fue José Manuel González-Páramo, con 1,23 millones de euros (1,28 en 2018). González-Páramo saldrá del consejo de la entidad tras la junta de accionistas del 13 de marzo, tal y como figura en el orden del día de la convocatoria, publicada también hoy en la CNMV.

BBVA no indica en su informe de remuneraciones que haya abonado ningún pago al ex presidente Francisco González, señalado por la fiscalía como responsable de la contratación del comisario José Villarejo en el marco de una trama de espionaje a empresarios, políticos y periodistas. El año pasado BBVA sí indicó que González no había cobrado el bonus procedente del plan de remuneración variable iniciado en 2015.

Esta cantidad pendiente ascendía a 528.000 euros más 110.814 acciones del banco. Este año la entidad no aclara si González ha recibido algún pago. Al no haber sido consejero durante el ejercicio 2019, sus eventuales retribuciones tampoco figurarían en la información sobre remuneraciones al consejo y la alta dirección.

El banco, eso sí, indica que no ha procedido a reclamar a González la devolución de todo o parte de su retribución variable. "A la fecha de este Informe, no se ha procedido a reducir o reclamar la devolución de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos en aplicación de las políticas retributivas aplicables". El año pasado la entidad sí especificó que "con arreglo al mismo sistema de liquidación y pago aplicable a los consejeros ejecutivos", existen cláusulas que permiten bien reducir la retribución variable después de su asignación (cláusula malus) bien la reclamación de ésta por parte del banco (cláusula clawback).

Además de los salarios fijo y variable, el expresidente tiene acumulados 79 millones de euros en el plan de pensiones pagado por la entidad, si bien desde 2009 BBVA no ha vuelto a hacer aportaciones, porque los compromisos de la entidad en este sentido quedaron cumplidos ese año.