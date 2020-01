De paseo cultural por el planeta

Cualquier excusa es buena para viajar, pero si además nuestro periplo coincide con un acontecimiento cultural, es un aliciente para hacer las maletas. 2020 esta lleno de efemérides, festivales y eventos para recorrer el planeta de punta a punta. Citas obligadas serán Calway y Rijeka como capitales europeas de la cultura, Dubái como sede de la Exposición Universal, Tokio albergará los Juegos Olímpicos y El Cairo inaugurará el museo arqueológico más grande del mundo.

Citas para amantes del arte, cinéfilos, melómanos y fiesteros

Hay más donde elegir y para todos los gustos y públicos. Amantes del arte, melómanos, cinéfilos y mitómanos; festivaleros o dispuestos a empaparse de las tradiciones de otros países y sin contar los carnavales, la gran cita de febrero.

Más que pintura

Gante es una de las ciudades medievales más bonitas de Europa y tiene una importante programación cultural. Este año rinde homenaje al maestro flamenco Jan van Eyck con el festival urbano OMG! Van Eyck was here, un sorprendente evento en torno a las bellas artes, el teatro, el diseño, la moda y más.

Barrio de Graslei en Gante (Bélgica). Getty

¿Imprescindible? Visitar la catedral románica de San Bavón, que aloja el retablo de la Adoración del cordero místico del pintor. ¿Un plus? Perderse por las antiguas calles gremiales del bonito barrio de Graslei y contemplar sus impresionantes edificios, recorrer los canales o cenar en uno de los coquetos restaurantes de la zona.

Va de música

¿Bonn o Viena? Ambas celebran el 250 aniversario del nacimiento del músico Ludwig van Beethoven. En la antigua capital alemana, donde nació el genio renano, podrá disfrutar hasta el 9 de febrero de la Semana Beethoven con una programación dedicada al músico. ¿Una novedad? Se podrá escuchar por primera vez su obra completa de cámara en la Beethoven Haus; su casa natal, conver­tida en museo en 1889, ha vuelto a abrir tras ampliar espacios y diseño.

Estatua de Beethoven en Bonn. Getty

Viena, donde pasó casi toda su vida tutelado por Mozart primero y Haydn después, ha preparado una serie de exposiciones sobre la vida y obra menos conocida del autor de la Quinta sinfonía. Podrá seguir las huellas de Beethoven en Heiligenstadt, su lugar de residencia y hoy museo; los escenarios donde triunfó, como el Teatro de Viena, o las tabernas que frecuentó, como Mayer am Pfarrplatz.

No se puede perder: los conciertos Resound Beethoven. Un evento en el que la orquesta interpretará al compositor con los instrumentos de la época, el mismo número de músicos y en las mismas salas en las que lo hizo.

Fiesta en la nieve

Estación de esquí en Mayrhofen (Austria). Getty

Paisajes de cuento, nieve para no aburrirse y un gran festival para disfrutar tras una jornada de esquí o snow­board en la pequeña localidad alpina de Mayrhofen (Austria). El Snowbombing Festival reú­ne del 13 al 18 de abril lo mejor de la música electrónica, indie y rock y DJs del mundo. Música en directo, fiestas temáticas y 43 restaurantes y 18 bares para divertirse fuera de pista. A tiro de piedra: Innsbruck y Salzburgo, dos encantadoras ciudades para hacer una escapada antes o después de la fiesta.

De cine

Si nada lo impide, el Museo de la Academia del Cine (Academy Museum of Motion Pictures) de Los Ángeles estará listo este año, pero no antes de los Óscar (9 de febrero). Un espacio de 28.000 m2 situado en el cruce de Fairfax Avenue y Wilshire Boulevard y que ocupará el histórico edificio de la May Company y otro nuevo, The Sphere, una vanguardista esfera que incluye una gran sala, el David Geffen Theatre, con capacidad para un millar de personas, y una azotea, Dolby Terrace, con vistas a las míticas colinas de Hollywood.

¿Qué ver? El museo tendrá una colección permanente dedicada a la historia del cine y exposiciones temporales relacionadas con el séptimo arte.

En las antípodas

Lejos y aislada está ­Perth, en la costa oeste de Australia, una de las regiones más desconocidas de la isla-continente. Allí se inau­gu­rará en noviembre, coincidiendo con la primavera de ese lado del mundo, el Nuevo Museo para el Oeste de Australia (New Museum for Western Australia). 1.000 m2 de exposición sobre los remotos pueblos y culturas y la naturaleza salvaje de esta vasta y despoblada región.

Antes de partir, sepa que Perth es una ciudad multicultural y está considerada como una de las más aisladas del mundo –la más próxima a ella es Adelaida a más de 2.000 kilómetros de distancia–, rodeada por el Índico a un lado y la nada al otro.

Luces voladoras

El festival de Yi Peng se celebra en Tailandia según el calendario lunar del país, que este año coincide con el 1 de noviembre. Uno de los lugares más especiales para vivir este espectáculo de linternas voladoras (khom loi), hechas con papel de arroz, es Chiang May, al norte del país y una de las más turísticas. Los farolillos ahuyentan la mala suerte y atraen la buena. Su gozo en un pozo si su khon loi se quema en su ascensión al cielo antes de que lo pierda de vista.