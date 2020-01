Ibex en directo: el miedo a Oriente Medio remite y suben los futuros

Santiago Barón

La CNMV estudia mejorar el sistema de aplicación de comisiones de las gestoras en fondos propios

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está considerando una modificación normativa para que cuando una gestora invierta en fondos gestionados por la misma gestora o por entidades del mismo grupo se retiren las comisiones de comercialización a los clientes, según informó este jueves.

El regulador explica que al no existir comercialziación, estos gastos, en el caso de que estén incorporados en la comisión de gestión del fondo subyacente, no deberían de imputarse al fondo inversor. No obstante, hasta que no se lleve a cabo la modificación normativa, la CNMV considera "buena práctica" que en estos casos, y cuando no existan clases 'clean' sin comisión de distribución, la gestora establezca mecanismos que garanticen que se retroceden al fono iunversor los costes de comercialización incluidos en la comisión del fondo subyacente. (EP)