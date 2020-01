Santander lanza una campaña para que clientes compren Bolsa en lugar de depósitos

Banco Santander ha decidido pasar a la acción para que sus clientes logren rentabilidad en un entorno de tipos de interés por los suelos. Así, ha lanzado una campaña a través de correos electrónicos personalizados con el título “Las reglas de la inversión han cambiado” en el asunto. En las comunicaciones, conmina a tomar riesgos para ganar dinero. El mensaje es contundente, entre exclamaciones y con el nombre de pila del cliente al que se envía el correo. Por ejemplo, “Fernando, arriésgate” (véase ilustración).

La primera fase de la campaña tuvo lugar justo a inicios de año, el pasado 2 de enero, según ha podido saber CincoDías gracias a varios clientes del banco. Junto a una ficha de rey blanco del clásico juego de ajedrez, aparecen varios peones negros derribados alrededor y, debajo, se muestra este mensaje: “¿Sabías que, con los tipos de interés bajo mínimos, los productos de inversión que hasta ahora eran rentables, ya no son atractivos? Pero no te preocupes, te contamos cómo conseguir rentabilidad de tus inversiones”.

La receta, según Santander, es sencilla: “Simplemente hay que seguir las reglas básicas de la inversión e incorporar algo más de riesgo en tu cartera”. Las reglas son tres. Primera, “aumenta el peso de los activos de renta variable en tu cartera”. Segunda, “diversifica la inversión entre diferentes tipos de activos”. Y, tercera, “invierte a medio y largo plazo para minimizar los movimientos a corto plazo”.

Lo cierto es que la rentabilidad media de los depósitos hasta un año se situó en octubre en el 0,030%, entorno de mínimos históricos. Las cuentas, también las supuestamente de alta (la cursiva no es casual) rentabilidad, ofrecen un escueto 0,032%. Los fondos de inversión monetarios, considerados los productos más seguros debido a que invierten en activos de renta fija a muy corto plazo y de elevada calidad crediticia, han registrado una rentabilidad del -0,5% en los últimos 12 meses, según los datos de Morningstar.

Santander contaba a cierre de 2018, los últimos datos disponibles del grupo, con 19,9 millones de clientes vinculados en todo el mundo. Pero solo una pequeña parte de ellos ha recibido el correo electrónico, según fuentes de la entidad. “Es una comunicación que solo reciben clientes con un perfil muy determinado, no es para todo el mundo. La reciben clientes previamente perfilados”, señala una portavoz del banco.

Desde Santander también defienden que este “tipo de comunicación que no lleva asociada ninguna venta específica de productos no se entiende como asesoramiento sino como informativa”. Por lo tanto, los clientes que la reciban no tendrían que haber cumplimentado, a priori, el denominado test de idoneidad, requerido cuando la entidad presta servicios de asesoramiento. En el caso de que el potencial inversor se interese en la propuesta genérica que le expone el banco y se decida a contratar determinados productos, este tendrá que pasar los test correspondientes, de idoneidad o de conveniencia. Si bien, es posible que la entidad ya disponga de la información necesaria para hacer la criba entre sus clientes sin necesidad de someterlos explícitamente a un cuestionario, reconoce la CNMV. Eso sí, el supervisor matiza que la entidad solo ofrecerá los productos que considere adecuados para cada tipo de cliente. “Todas estas comunicaciones llevan un proceso de revisión en la que tanto asesoría jurídica como cumplimiento revisan la documentación”, añaden.