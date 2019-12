Competencia del Reino Unido investigará a fondo la entrada de Amazon en Deliveroo

La Autoridad de la Competencia y los Mercados del Reino Unido (CMA) ha decidido iniciar una investigación en profundidad sobre la entrada de Amazon en el capital de la compañía de reparto de comida a domicilio Deliveroo, después de que las empresas no hayan presentado dentro del plazo prescrito soluciones a los problemas de competencia detectados por el supervisor.



El pasado 11 de diciembre, CMA había expresado sus reservas respecto de la operación en las condiciones planteadas al considerar que suscita "serios problemas de competencia" y había concedido a Deliveroo y Amazon un plazo, que expiró el pasado 18 de diciembre, para presentar soluciones "vinculantes legalmente" a estas preocupaciones.



De este modo, la Autoridad británica ha referido el caso para la constitución de un grupo que llevará a cabo una segunda fase de investigación "hasta el 11 de junio de 2020" acerca de si el acuerdo, en caso de que fuera llevado a efecto, daría como resultado la creación de una situación relevante de fusión y si, en tal caso, dicha situación podría suponer una disminución sustancial de la competencia en cualquier mercado o mercados de bienes o servicios en el Reino Unido.



La guerra por Just Eat apunta a acabar en indigestión Deliveroo ha expresado su confianza en que convencerá a la CMA de que esta inversión minoritaria potenciará la competencia en Reino Unido, ayudando a los restaurantes a hacer crecer sus negocios, creando más oportunidades para los riders e incrementando las opciones para los clientes.



"Deliveroo es una compañía británica que opera en todo el país y esta inversión será particularmente beneficiosa para la economía del Reino Unido", ha afirmado la empresa de reparto, añadiendo que "ha colaborado estrechamente con la CMA y continuará haciéndolo".



El pasado mes de mayo, Amazon entró en el capital de la plataforma digital de reparto de comida a domicilio Deliveroo al liderar una ronda de financiación de la compañía, que logró recaudar entre distintos inversores 575 millones de dólares (516 millones de euros).



Además de la empresa fundada por Jeff Bezos, en dicha ronda de financiación también participaron inversores ya presentes en el capital de Deliveroo como T. Rowe Price, Fidelity Management & Research Company, y Greenoaks.

Sin embargo, el regulador británico decidió el pasado mes de julio examinar la adquisición por parte de Amazon de una participación minoritaria en Roofoods, matriz de la plataforma digital de reparto de comida a domicilio, frenando provisionalmente cualquier potencial integración de actividades entre ambas y cuestionando a principios de diciembre que dicha inversión, en su forma actual, podría dañar la competencia en el sector online de envíos de comida a domicilio al desalentar un potencial regreso de Amazon, que compitió con Deliveroo en este segmento hasta su salida del mismo en 2018.



Deliveroo opera en 13 mercados de todo el mundo, incluyendo Australia, Bélgica, Francia, Hong Kong, Italia, Irlanda, Países Bajos, Singapur, España, Taiwán, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait y Reino Unido.

La plataforma colabora con más de 80.000 restaurantes y cuenta con 2.500 empleados en sus oficinas, así como unos 60.000 repartidores.