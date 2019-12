La banca europea pide 97.700 millones de euros de liquidez al BCE

Los bancos de la zona euro han acudido esta vez con mucha más intensidad a la segunda subasta de liquidez condicionada al crédito (TLTRO) de la nueva ronda que puso en marcha el BCE. Han solicitado 97.700 millones de euros, muy lejos de los 3.400 millones de euros de la subasta de septiembre, a un plazo de tres años y con los que lograrán una bonificación de hasta el 0,5% -el tipo de la facilidad de depósito- si cumplen con los requisitos de destinar esa liquidez a la concesión de crédito.

El BCE reactivó estas subastas en septiembre, dentro del paquete de estímulos con los que impulsar la economía de la zona euro con el que Mario Draghi cerró su mandato en la institución y que incluyó medidas ambiciosas, y también polémicas, como la reanudación de las compras de deuda por 20.000 millones de euros al mes o la rebaja en 10 puntos básicos de la facilidad de depósito, ahondando en los tipos cero. Las subastas del nuevo programa TLTRO, el tercero que activa el BCE, tendrán carácter trimestral y se extenderán hasta marzo de 2021.

La banca ya dio una pista de la mucha mayor demanda de esta subasta la pasada semana, cuando realizó amortizaciones anticipadas de la liquidez obtenida en la ronda anterior (TLTRO II) por 146.800 millones de euros, con las que abrir espacio en balance para nuevas peticiones en la subasta de hoy. Las peticiones han quedado sin embargo por debajo de la cuantía de esas devoluciones y también ligeramente por debajo de las estimaciones del mercado.

Los bancos españoles no acudieron a la subasta de septiembre pero sí lo han hecho en esta ocasión. Sabadell es una de las excepciones, mientras que Bankia, Santander, BBVA y Caixabank sí habrían acudido a la colocación. De hecho, en los últimos días Santander, BBVA y Caixabank realizaron emisiones de bonos de titulización encaminadas en gran medida a ser dispuestas como colateral ante el BCE para acudir a la subasta.

La mucha mayor petición de los bancos frente a septiembre se explica en que en aquella subasta no había entrado aún en vigor el sistema por el que el BCE deja de penalizar parte del exceso de liquidez de las entidades financieras, denominado tiering y que se activó el 30 de octubre. La banca prefirió no acumular en septiembre aún más liquidez que iba a ser penalizada entonces en su totalidad no ya al 0,4% sino al 0,5% del nuevo interés de la facilidad de depósito.