Jos Dijsselhof: "La tasa Tobin no ayuda, pero lidiaremos con ella"

Jos Dijsselhof ha desembarcado en España con un objetivo: mandar en el Palacio de la Bolsa de Madrid, pero respetando el trabajo que ha puesto en marcha Javier Hernani, el máximo ejecutivo de BME desde desde el pasado marzo, cuando Antonio Zoido dejó su puesto como presidente ejecutivo. Dijsselhof es el consejero delegado de SIX desde enero de 2018 y esta es su primera gran operación. La opa, que lleva negociándose varios meses, es amistosa: mantendrá a los directivos de BME y los nuevos dueños no harán grandes ajustes ni en costes ni en plantilla. SIX no cotiza y está participada por 125 entidades financieras suizas y de otros países, sin ningún accionista con mayoría absoluta.

Después de años con tambores de opa sobre BME, ¿por qué ahora?

Es una oportunidad para ambas compañías, lograremos más valor juntas. Los clientes de ambas se van a beneficiar. Hemos mantenido conversaciones fructíferas sobre la estructura de la compañía resultante y sobre el precio. En cuanto a la perspectiva económica, tenemos unas previsiones positivas para el crecimiento en España, de manera que consideramos que es un buen momento para realizar la operación.

¿Cómo impacta en la oferta la posibilidad de que el futuro Gobierno de PSOE y Podemos imponga una tasa sobre las transacciones financieras?

Nuestra posición es clara sobre esto. La tasa sobre transacciones financieras [planteada por el anterior ejecutivo como un 0,2% del importe de las compras realizadas en valores españoles que superen los 1.000 millones de euros de capitalización] no es positiva. El Ejecutivo tendrá que tomar una decisión y nosotros tendremos que lidiar con ello.

Euronext ha anunciado que también negocia una oferta por BME. ¿Teme SIX Group una contraopa de la compañía francesa?

Hemos realizado una oferta muy potente desde el punto de vista económico y aunamos también un fuerte conocimiento industrial. Combinamos negocios muy atractivos y el precio es muy competitivo y ahora mismo la nuestra es la única oferta en firme.

¿Cuenta SIX con armas para elevar su oferta en caso de una contraopa?

Nuestra oferta, reitero, es muy potente. Estaremos pendientes de los acontecimientos que puedan ocurrir en el futuro, pero ahora estamos donde estamos. Nuestra propuesta tiene el aval del consejo y de los directivos de BME. Tenemos varias armas para financiar la operación. Disponemos de capital libre y, además, los recursos derivados de la venta de una participación en Worldline [unos 500 millones de euros]. Pero descartamos realizar más desinversiones de activos; también emplearemos deuda para financiar la adquisición.

¿Corporación Financiera Alba, con el 12,06%, del capital de BME, ha dado su visto bueno al acuerdo?

Nuestras conversaciones se han centrado en el management y el consejo de BME.

¿Entonces SIX no cuenta con el “sí” del principal accionista de BME?

Lo único que puedo decir es que el consejo de BME ha votado de forma unánime sobre la recomendación de aceptar la oferta; considero que esto un potente compromiso. [En el consejo de BME se sienta un representante de Corporación Financiera Alba].

¿SIX mantendrá la actual dirección de BME?

Mantendremos la dirección de BME, que es muy solvente y no realizaremos cambios. Es muy importante para nosotros mantener la estabilidad

¿Van a realizar ajustes para reducir costes?

La transacción se centra en unir fuerzas para mejorar los servicios que ofrecemos. Por supuesto, estudiaremos las posibles duplicidades que puedan existir, pero el principal motor de la operación será el crecimiento a través de nuevos servicios.

¿Va a haber reducción de plantilla en BME?

No tenemos ninguna intención de rebajar la fuerza laborar del gestor español de forma dramática.

¿Cuáles serán las sinergias que se obtendrán con la compra?

Siempre procuro ser transparente: es demasiado pronto para poder adelantar posibles cifras de posibles sinergias.

El mercado suizo perdió su equivalencia en la UE el pasado julio. ¿Cómo se enmarca esta operación en ese bloqueo?

La operación no tiene nada que ver con la actual falta de equivalencia del mercado suizo en la UE. Nuestro objetivo es utilizar BME para crecer en la UE y en otros mercados.

Precisamente, uno de los propósitos anunciados por SIX es emplear BME como plataforma de crecimiento en Latinoamérica. ¿Cómo lo harán?

Estamos analizando la situación para entender mejor las oportunidades y las claves del mercado con el objetivo de combinar nuestras fuerzas para crecer en Latinoamérica. Buscaremos oportunidades en todos los países, pero es cierto los mercados hispanos del otro lado del Atlántico serán una prioridad.

¿Cuánto tiempo han negociado esta oferta?

Tenemos una relación amistosa entre ambas compañías y un respeto mutuo, y las conversaciones se han acelerado en los últimos tiempos para dar finalmente anunciar ahora la oferta.

¿Cuándo se cerrará la operación?

Nuestra expectativa es que se cierre en unos meses. Siempre actuaremos con sumo cuidado para respetar todos los procesos y obtener la luz verde de los reguladores y también el visto bueno gubernamental.