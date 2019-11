Así es el calendario hacia la investidura

Después del anuncio entre el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, en el que se comprometieron a alcanzar un acuerdo de gobierno, este es el calendario para la investidura:

3 de diciembre

El 3 de diciembre es la fecha máxima para la constitución del Congreso y del Senado. Ese día los diputados y senadores elegirán al presidente de cada Cámara. El presidente (o presidenta) del Congreso de los Diputados le informará al jefe de Estado, el Rey Felipe VI, la constitución de las cortes para que el Rey comience la ronda de consultas con los partidos con representación parlamentaria para la investidura.

12 de diciembre

Es el día en el que finaliza el plazo para que los partidos políticos constituyan los grupos parlamentarios. El PSOE; el PP; Unidas Podemos y sus confluencias; Ciudadanos, ERC; el PNV; Bildu; Junts per Catalunya y Vox serán las formaciones que podrán tener grupo propio.

16 de diciembre

A partir de la semana del lunes 16 de diciembre, si hay acuerdo, comenzaría el debate y, posteriormente la sesión de investidura. Pedro Sánchez podría ser investido presidente antes de Navidad. Sin embargo, la sesión de apertura legislativa sería recién en enero, presidida por el Rey.

Si la investidura no sale adelante porque no logra los apoyos necesarios (sea la votación en diciembre o en enero), empiezan a contarse los dos meses para convocar una nueva investidura. Si la nueva investidura fracasa o directamente no se convoca, como sucedió en septiembre con Sánchez, se convocarán nuevas elecciones generales. Esto se podría producir entre marzo y abril.