Casado: "Para este viaje no hacían falta alforjas"

El líder del PP, Pablo Casado, ha valorado como "muy preocupante" el preacuerdo que ha anunciado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, junto al líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias. Casado ha lamentado que con este pacto "cierra la puerta" a cualquier colaboración con los populares.

En una rueda de prensa después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, ha reiterado que el PP no va a facilitar la investidura de Sánchez debido a que sus programas "son incompatibles".

"Nosotros estaremos a la altura de las circunstancias, pero ni nos ha llamado, ya ha elegido", ha reprochado Casado, por lo que "es evidente que cierra la puerta con estruendo a cualquier colaboración con el PP".

Por otra parte, el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento a Sánchez a que "se piense muy bien" el acuerdo firmado con Podemos y vuelva a hablar "otra vez" con los partidos que tienen experiencia de Gobierno.

En declaraciones tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, ha considerado que el presidente del Gobierno "ha engañado" a las españoles durante "tanto tiempo" que, ahora, "ya nadie se va a fiar de él".

Feijóo sostuvo que si con mayoría absoluta en el Senado y más escaños de los que tiene ahora en el Congreso "no podía dormir pactando con Podemos", no se entiende que ahora, con un partido socialista "más débil", se entregue al "populismo" de Podemos, y cree de Sánchez ya "no se fían ya los propios socialistas".

Para Feijóo está claro que, si este fuese el PSOE de Felipe González y Rubalcaba, "ya estarían hablando" con el PP desde las elecciones, porque lo "lógico" es que el líder de los socialistas, que es la fuerza más votada, "llamase al PP ante una situación como la que vivimos en España".

"Por eso, hago un llamamiento a que se piense muy bien ese preacuerdo y que vuelva a hablar otra vez con los partidos que tenemos experiencia de Gobierno y no somos dudosos en defender la unidad de nuestro país, el Estado autonómico y los servicios públicos y una economía que los financie", ha afirmado.

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha criticado que Sánchez ya tenía planeado el acuerdo desde hace 48 horas y ha "desechado" al PP, ya que ni siquiera ha llamado por teléfono a su líder, Pablo Casado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que el preacuerdo supone que "el PSOE más radical se echa en brazos de la izquierda antisistema".

Para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este acuerdo de PSOE con Podemos supone que Sánchez ha movido ficha, lo que le había reclamado el PP tras las elecciones, pero "en el sentido equivocado".

Abascal: "El PSOE se abraza al comunismo"

"El PSOE se abraza al comunismo bolivariano, a los aliados de un golpe de Estado, en mitad de un golpe de Estado. Le haremos responsable de cada daño que produzcan a la convivencia y al orden constitucional", ha espetado el líder de Vox, Santiago Abascal, en su cuenta de Twitter.