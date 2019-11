Sánchez gana las elecciones, pero el auge de PP y Vox agrava el bloqueo

El PSOE de Pedro Sánchez ha vuelto a ganar las elecciones, de acuerdo al sondeo elaborado por GAD-3 y difundido tras el cierre de los colegios electorales por TVE. Sin embargo, no solo no alcanzaría la holgada mayoría que reclamaba Sánchez, sino que además se dejaría entre 4 y 9 escaños para una horquilla entre los 114 y 119. No conseguiría, por tanto, sumar mayoría absoluta ni con la izquierda (Unidos Podemos y Mas Madrid) ni con Ciudadanos y solo podría garantizarse la gobernabilidad o con una gran coalición con el PP o con un pacto que incluyese a partidos independentistas.

Las encuestas son claras: los nuevos comicios sumen a España en un bloqueo aún más complicado. El PP, con entre 85 y 90 parlamentarios, conseguiría recuperarse de su debacle de abril, pero se quedaría lejos de superar al PSOE o de sumar mayoría absoluta, en 176 diputados, con Vox y Ciudadanos. El partido ultraderechista conseguiría colocarse en la tercera plaza con una horquilla entre 56 y 59 representantes, merced a la debacle de los de Albert Rivera, que caería hasta los 14 o 15 parlamentarios. Y esto provocaría que la suma de los diputados de la derecha –que alcanzaría entre 157 y 166 votos, añadiendo los dos diputados de Navarra Suma— ya alcance a los de la izquierda, que se queda con entre 147 y 156 diputados.

En este flanco, Unidad Podemos conseguiría mantener su espacio político y mantiene la cuarta plaza gracias a entre 30 y 34 diputados morados. Y ello pese a que los sondeos certifican la entrada de un nuevo partido de izquierdas de ámbito nacional, Más País, que tendría complicado contar con grupo parlamentario propio al alcanzar un máximo de 3 representantes.

En medio quedarían los partidos independentistas, que mantienen inalterado el peso obtenido en los comicios de abril. Además de ERC (13-14) y Junts pel Cat (6-7), la CUP conseguiría en su primer intento entrar en el Congreso de los Diputados con 3 o 4 representantes. Por el lado vasco, el PNV y Bildu mantendrían también sus representantes en Madrid. Entre 6 y 7 escaños para los primeros y entre 3 y 4 para los segundos.

En el ámbito regionalista, Coalición Canaria se quedaría entre uno y dos diputados. Teruel Existe podría entrar por primera vez en un Congreso al que podría volver el BNG. También está en el alero el diputado del PRC por Cantabria.

La otra encuesta publicada, elaborada por Sociométrica para El Español, apunta en la misma dirección. El PSOE se quedaría con entre 112 y 118 diputados, mientras que el PP subiría hasta una horquilla entre 87 y 92. Vox ascendería a la tercera plaza con entre 52 y 58 parlamentarios, seguido de cerca por Unidas Podemos (36-40). Ciudadanos alcanzaría un máximo de 16 escaños por hasta 5 de Mas Pais. También la realizada por NC Report para La Razón pronostica un desgaste de hasta 11 escaños para el PSOE y que el PP alcance los 97 diputados. Sitúa a Vox en la tercera plaza (44-46), Unidas Podemos en la cuarta (31-32) y Ciudadanos en la quinta, desplomado hasta los 14 escaños.

Los resultados, así, no ponen fin al desbloqueo. El pacto de izquierdas de PSOE más Unidas Podemos, al que se sumaría Más País, se quedaría con entre 147 y 156 escaños, lejos de los 176 que suponen la mayoría absoluta. Tampoco habría opción de pacto de derechas, que tendría una horquilla similar, de entre 157 y 167 escaños, ni de un pacto entre PSOE y Ciudadanos, que se quedaría con un máximo de 134 escaños.