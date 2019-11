Errejón, condenado a integrarse en el Grupo Mixto

Íñigo Errejón había invitado a los electores a un cambio, a ser la única opción para desbloquear un Gobierno progresista. De hecho, en su cuenta de Twitter tiene fijado el siguiente mensaje: “Para que pase algo distinto hay que votar distinto”. Finalmente, su propuesta no ha calado entre el electorado, donde él confiaba, a pesar de que en distintas encuestas al líder de Más País le habían llegado a dar entre cuatro y cinco escaños, y no ha llegado a alcanzar el objetivo que se había fijado: 15 diputados. El resultado ha sido otro para el politólogo y exdiputado en la Asamblea de Madrid, donde ejerce de líder del grupo parlamentario de Más Madrid, quien ha arañado dos asientos por Madrid en el Congreso de los Diputados.

A estos se añade el escaño logrado en Valencia por sus socios en estos comicios, Més Compromís, que se queda con el mismo resultado que obtuvo en las elecciones del pasado mes de abril, cuando concurrieron bajo el paraguas de Unidas Podemos. Fue a finales del mes de septiembre cuando el exsocio de Pablo Iglesias en Podemos anunció su candidatura, solo en aquellas poblaciones en las que su formación no perjudicase al resto de los partidos progresistas, con el reto de formar grupo parlamentario propio en el Congreso y ser la llave para crear gobierno con Pedro Sánchez, y evitar de esta manera tener que volver a celebrar unas nuevas elecciones en unos meses, las cuartas desde 2015.“Vamos a ser decisivos para un Gobierno progresista”, aseguró el candidato ayer por la mañana cuando acudió a votar al Colegio Santa María de Jesús de Madrid.

Ya se podía imaginar en ese momento, a pesar de que todavía no se conocía el porcentaje de participación, que no iba a ser posible. Además, el candidato, que estuvo apoyado en el mitín de fin de campaña por la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, fue el gran ausente en el debate televisivo entre los cinco candidatos de los principales partidos con representación parlamentaria, precisamente por no tener representación en la Cámara Baja. Una baza desperdiciada por un político que maneja los tiempos televisivos. Ahora le toca irse al Grupo Mixto. Nada más conocer los resultados, Errejón compareció y criticó la convocatoria electoral: "Estas elecciones son el resultado de una irresponsabilidad descomunal e histórica, que ha generado un clima de desconfianza, enrarecido la convivencia y desgastado el sistema democrático".