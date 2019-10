El primer informe europeo sobre los ‘smart contracts’ pide una regulación armonizada

Utilización. Como elemento más destacado del informe, Cristina Carrascosa (Pinsent Masons) señala el hecho de que se valide el uso de los smart contracts en el mundo empresarial y su encaje en el sistema legal. No obstante, en su opinión, aún no puede afirmarse que este instrumento sea una realidad en el tráfico jurídico. "Serán útiles para automatizar la ejecución de algunas cláusulas contractuales", observa. En este sentido, augura que no cree que su futuro sea sustituir "de forma natural" a los contratos tradicionales