En España solo hay 2.900 conectores públicos para coches eléctricos

Los fabricantes de coches no paran de pedir una y otra vez lo mismo: un plan de instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, ya que la gente no comprará coches que después no tenga dónde repostar. Según datos de Anfac, la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches y Camiones, en España hay 2.900 conectores públicos de más de 11 KWs (esta potencia permite cargar un turismo al 80% en aproximadamente seis horas). De esa cantidad, hay 277 conectores repartidos por las principales arterias del país.

Otras fuentes, como la plataforma electromaps, que tiene su propia base de datos sobre los puntos de carga existentes, estima que en el país hay un total de 12.887 conectores. Esta cifra tiene en cuenta estaciones de recarga situadas en hoteles o restaurantes, donde no se puede acceder libremente a no ser que se pague una comida o una habitación.

Además, electromaps incluye varios puntos de carga que no están en funcionamiento actualmente. “En España no existe la obligatoriedad de registrar los puntos de carga que se van instalando, por lo que no hay un mapa del todo fiable”, indican desde Anfac. La patronal de fabricantes española señala que actualmente está trabajando en un mapeado más completo “pero aún así, no será todo lo preciso que debiera. Pedimos que se establezca un registro de los puntos de carga que hay en el país”.

Mal repartidos

Además de haber pocos conectores en España, el 43% están en Madrid y Barcelona (incluyendo cualquier tipo de potencia). Hay carreteras, como la de Córdoba, en la que hay trayectos de más de 150 kilómetros sin encontrar ni un solo punto de carga. En Andalucía apenas hay 296 conectores para automóviles eléctricos en sus principales ciudades.

También llama la atención que Madrid, que lidera la comercialización de vehículos eléctricos en el país y que ha puesto en marcha planes de ayuda a la compra (el programa MUS) tenga la mitad de conectores de Barcelona, que tiene 1.025, según Anfac. A su vez, hay ciudades como Soria con un solo conector, Pontevedra con dos o Ceuta que no tiene ninguno.

A la cola de Europa

José Vicente de los Mozos, presidente de Anfac, señaló el pasado mes de junio que “España está a la cola en movilidad eléctrica” y pidió por un plan de infraestructura de puntos de recarga que estén “interconectados”, para facilitar que el usuario pueda moverse con facilidad con un vehículo eléctrico por toda España.

ACEA, la Asociación de Fabricantes de Coches de Europa, también da sus propios datos. La patronal europea indica que España cerró el año pasado con 5.209 puntos de carga de todo tipo de potencia. De los grandes países de Europa, España solo superó a Italia en cantidad de puntos de carga (5.209 contra 3.562), quedando muy lejos de Alemania (27.459 estaciones de recarga); Francia (24.850) y Reino Unido (19.076).

Junto a Países Bajos, estas cuatro naciones concentran más de tres cuartas partes de los puntos de recarga que hay repartidos por toda la UE. Países Bajos es el que tiene una red más nutrida con 37.037 estaciones, lo que supone el 25% de la red instalada en Europa. Esta mayor presencia de puntos de carga se traduce en que estas naciones lideran, a su vez, la venta de turismos eléctricos en Europa. En Alemania se matricularon en la primera mitad del año 31.100 coches eléctricos, en Francia 21.000, en Países Bajos 20.000 y en Reino Unido 12.000, según ACEA. En ese mismo periodo, en España se comercializaron apenas 5.450 unidades. Esa cifra supone un incremento del 141,5% respecto al mismo periodo de 2018, pero a pesar de este gran crecimiento, los vehículos eléctricos puros apenas representaron en la primera mitad del año el 0,78% de la cuota del mercado español.

Los fabricantes de coches alertan de que la escasez de ventas de vehículos eléctricos también es una traba para atraer la producción de este tipo de automóviles. “Nosotros fabricamos cerca de donde se consumen los vehículos. Si en España no hay infraestructura será difícil que se fabriquen coches eléctricos aquí”, dijo De los Mozos en junio en un foro del que también participó la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto.