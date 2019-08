BBVA alerta a la SEC de posibles multas por el 'caso Villarejo'

BBVA ha alertado a la SEC, supervisor de los mercados en Estados Unidos, del impacto que puede tener sobre el grupo la investigación judicial por el 'Caso Villarejo'. En el folleto de la emisión de 1.000 millones de dólares en deuda, la entidad financiera explica que la entidad puede exponerse a multas, daño reputacional o compensaciones económicas como consecuencia de dicho proceso judicial.

"En este momento no podemos determinar el alcance o duración de este procedimiento u otros procedimientos relacionados", explica en el folleto el banco. La entidad ya alertó a la SEC en marzo sobre su implicación en el caso del ex comisario. No obstante, entonces la entidad no estaba siendo investigada, como hasta ahora, ni el banco alertó de las posibles sanciones o litigios vinculados a Villarejo.

"Estamos colaborando proactivamente con las autoridades judiciales, compartiendo con las cortes información obtenida de la investigación forense por nuestras relaciones con Cenyt. Actualmente no podemos difundir al público esta información debido al requerimiento judicial de no interferir con su investigación", explica la entidad.

El juez imputó hace un mes, en calidad de persona jurídica, al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con la una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón aceptó la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco habría encargado el espionaje a diferentes personas contratando los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario, con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr.

La investigación se enmarca en la novena pieza del 'caso Tándem', relativa con los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

Según el escrito de Anticorrupción, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo tuvieron para el desarrollo de servicios de inteligencia, "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron "múltiples" vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.