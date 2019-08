Los gobiernos de coalición salen caros: crean 16 nuevas consejerías

El mapa de gobiernos autonómicos incluye 12 comunidades que ya tienen o un gobierno de coalición. De entre estas, seis pasan de un gobierno monocolor a mixto.

El impacto de los nuevos partidos y la crisis del bipartidismo han creado el campo de cultivo para los gobiernos mixtos, muy habituales en Europa. De hecho, 20 de 28 países de la UE los tienen, pero de momento parece inalcanzable para España.

Pero, los gobiernos mixtos al final salen caros. Aceptar el apoyo de uno o más partidos para lograr mayoría y gobernar en coalición tiene un precio a pagar, literalmente. A más partidos gobernando, mayor será el número de carteras para contentar y colocar a todos sus miembros, incluyendo una larga lista de sueldos y gastos. Cada nueva consejería aumenta como mínimo dos altos cargos, consejero y viceconsejero, así como media docena de puestos de libre designación: personal eventual que agrupa jefes de gabinete, secretarios, profesionales de comunicación, asesores y hasta personal residual que se ha quedado “colgado”.

Puede que estos desgloses de consejerías o invención de nuevas no sea más que un eco de lo que ya hizo Pedro Sánchez cuando llegó al poder: pasar de los 13 ministerios que tenía el PP a 17. Sea como sea, el número de consejerías en gobiernos de coalición ha aumentado un 13%, originándose 16 nuevas, equivalente a casi gobierno y medio.

Esta es la situación generada tras las últimas elecciones autonómicas (a las que habría que sumar Cataluña y País Vasco, fruto de comicios anteriores).

Cantabria

Como en 2015, el Partido Regionalista gobernará esta nueva legislatura junto al Partido Socialista. La novedad es que si antes cada partido controlaba cuatro consejerías, ahora –tras una reestructuración de todas ellas– los regionalistas contarán con una más que absorberá algunas áreas que antes estaban en otras. Además, han nombrado 16 nuevos altos cargos.

Navarra

Aunque se ha pasado de una coalición de 4 partidos (Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) a un tripartito (PSN-PSOE, Podemos y Geroa Bai) sus consejerías en vez bajar, se han incrementado un 44%. Las cuatro nuevas carteras supondrán al menos 740.000 euros, según Institución Futuro.

Aragón

El Ejecutivo PSOE-Chunta de la última legislatura pasa a ser ahora un cuatripartito en el que repiten los citados junto con Podemos y el Partido Aragonés, ampliándose una consejería y creándose una vicepresidencia. Estos dos nuevos altos cargos los ocupa el líder del PAR, Arturo Aliaga.

Castilla y León

El PP logró en 2015 gobernar por mayoría simple, pero en esta nueva legislatura ha necesitado el apoyo de Ciudadanos. Los populares se han hecho con seis consejerías y los naranjas con cuatro, añadiendo una nueva cartera de Transparencia y Regeneración Democrática.

La Rioja

Aunque los socialistas le arrebataron las elecciones a los populares, que llevaban 24 años en el poder, no lograron desbloquear gobierno ya que la única diputada morada, que era clave, votó en contra al no obtener las tres consejerías que exigía. La Rioja sigue sin gobierno pero todo apunta a que no se modificará el número de carteras.

Comunidad de Madrid

Al PP, que hasta la última legislatura había gobernado solo, ahora se le suma Cs en coalición. Además de añadir una vicepresidencia que ocupará Ciudadanos, se amplía el número de consejerías en un 44%. Algunas se desdoblan (Hacienda y Economía o Educación y Universidades) y otras son de nueva creación (Deportes).

Comunidad Valenciana

El Ejecutivo mixto PSPV(PSOE)-Compromís de la última legislatura se le suma Unides Podem. A partir de ahora estar región tendrá tres consejerías y una vicepresidencia más.

Islas Baleares

En 2015 se dio un Ejecutivo en coalición PSOE-MÉS, pero ahora se ha sumado Podemos y con ellos la nueva cartera de Transición Ecológica.

Andalucía, Murcia e Islas Canarias

En las tres se pasa de Ejecutivos monocolores a mixtos, pero mientras que el número de carteras de Murcia y Canarias sigue en 10, en Andalucía atípicamente se reducen de 13 a 11.