Los títulos de San José se sitúan en máximos de una década

Recreación de cómo quedará el norte de Madrid cuando esté finalizado el proyecto, con la nueva estación de Chamartín junto a las torres. DCN

Los títulos de San José se anotan la segunda mejor semana del año, con una subida del 10,82%- frente al 11,45% sumado a principios de marzo, después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunciara que el desarrollo de Madrid Nuevo Norte, conocido como la Operación Chamartín, será aprobado después del verano. Los acciones de la empresa han sumado este viernes un alza cercana al 5,52% que los lleva hasta los 8,6 euros, un nivel que no tocaba desde octubre de 2009. En el año, se revaloriza un 86,96%.

De cumplirse la promesa del alcalde, las obras del megaproyecto urbanístico podrían comenzar en 2020. De hecho, Martínez-Almeida anunció este jueves que su intensión es llevarlo al próximo pleno municipal de este mes de julio para dar la aprobación provisional. La autorización definitiva depende del Gobierno de la comunidad, que aún no ha sido constituido.

La constructora gallega San José es propietaria del 25% de Distrito Castellana Norte, la empresa que tiene derechos sobre la mayor parte de los terrenos afectados. La sociedad está también participada por BBVA.

Los títulos del grupo han sufrido este año una elevada volatilidad acorde a los cambios en el ejecutivo de la capital, que no ha impactado tanto al valor de las acciones de BBVA. A finales de mayo, se desplomaron un 10% al conocerse que el Ayuntamiento no convocaría el pleno extraordinario que era necesario para aprobar el proyecto durante la pasada legislatura. Y es que la Comunidad de Madrid envió el informe de impacto ambiental a seis días de las elecciones municipales y autonómicas pero la ya exalcaldesa Manuela Carmena optó por no convocar el pleno extraordinario ante el rechazo del PSOE.

Esta operación inmobiliaria, que según la última versión pactada entre Ayuntamiento, DCN y Adif suponía la construcción de 10.500 viviendas, lleva 26 años paralizada.