Calviño: “La brecha de género en el sector tecnológico es mayor que en otras industrias”

La brecha de género que existe prácticamente en todos los sectores económicos en España “es aún más importante” en el tecnológico, según explicó este lunes la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en la presentación del Libro blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico, que concluye que las mujeres son minoría en este sector. Calviño defendió la necesidad de llevar a cabo acciones desde el Gobierno para acelerar la corrección de esa desigualdad que, al ritmo actual," tardaría más de 200 años en cerrarse a nivel global".

“Estamos construyendo un nuevo mundo contando aún menos con el punto de vista femenino”, advirtió la ministra al destacar que el libro concluye que las mujeres son minoría en el sector tecnológico. “Hay menos mujeres que hombres en las carreras científicas y técnicas, lo que repercutirá en el mercado laboral en el futuro. En Europa, solo el 30% de los 7 millones de empleos tecnológicos están ocupados por mujeres, un porcentaje que en España se reduce al 15,6%, casi cuatro puntos menos que en 2006”, resaltó.

Según apuntó Calviño, el 66% de las empresas de telecomunicaciones no tiene a ninguna mujer entre sus directivos, y aunque está subiendo la presencia femenina en los consejos de administración, “el ritmo de incorporación es más lento que hace cuatro años”. La ministra subrayó también cómo el libro revela que la inteligencia artificial y los algoritmos que se están desarrollando en la actualidad reproducen los “mismos sesgos discriminatorios que existen en la realidad analógica”, lo que puede afectar en el futuro a la igualdad de oportunidades.

Calviño defendió la necesidad de recuperar los derechos perdidos durante la crisis, ya que España ha pasado de ocupar en 2007 la décima posición del índice mundial de brecha de género elaborado por el Foro de Davos a la vigésima novena en 2018. Y a ocupar la posición 129 de las 149 economías analizadas en igualdad salarial. En este sentido, defendió que hay que apostar por la igualdad no solo por razones de justicia y equidad, sino también por razones de “pura racionalidad económica, pues algunos estudios señalan que nuestro país estaría perdiendo al menos un 15% de PIB por la brecha de género”.

La ministra destacó, no obstante, dos datos que calificó de positivos. El primero, que la sociedad española está entre las más igualitarias del mundo, según el World Index, “pues solo el 9% de la población cree que los hombres son más capaces que las mujeres”. El segundo, que la brecha salarial entre hombres y mujeres en el ámbito tecnológico es menor que en otros sectores. “Las mujeres que trabajan en empleos digitales ganan un 3% más de media que en otros ámbitos, algo que no sucede entre los hombres. Su activación en el ámbito tecnológico supone una oportunidad muy importante en este sentido”, añadió.

'Hackear' los estereotipos

Tras la intervención de la ministra, el secretario de Estado de Avance Digital, Francisco Polo, moderó una mesa en la que intervinieron la coautora del informe, Sara Mateos, la consultora Carlota Tarín (Quanticae), el economista José Ignacio Conde-Ruiz y la directora de MujeresTech, Cristina Aranda. Todos coincidieron en que hay que acabar con ciertos estereotipos que limitan el desenvolvimiento de la mujer en el sector tecnológico ("hay que hackear los estereotipos", reivindicó Aranda. También indicaron la necesidad de impulsar referentes femeninos para que el colectivo de las mujeres no se quede al margen de las habilidades digitales, "porque las niñas no quieren ser lo que no ven".

“Los empleos del futuro van a ser digitales y si las mujeres no están preparadas para ello la brecha de género se ampliará y los efectos negativos sobre la igualdad crecerán”, dijo Conde-Ruiz. En este sentido, Tarín también explicó que en España la tracción de los jóvenes hacia estudios tecnológicos y digitales es menor que la media europea. "De todos los alumnos con estudios superiores solo un 15,2% de hombres y un 2,6% de mujeres estudian carreras STEM. Pese a ello", insistió, "la brecha es menor que la media europea cuando se habla de su incorporación al ámbito laboral, lo cual supone hablar bien de nuestro sector laboral, pero no del educativo".

Tarín añadió un dato del informe Women in Digital Age de la Comisión Europea, que indica que si las mujeres que estudian carreras tecnológicas en Europa se incorporaran al sector laboral, el PIB aumentaría en 9.000 millones de euros anuales. Y si no abandonaran ese ámbito laboral para quedarse en casa aportarían otros 16.000 millones más.

Sobre el sesgo de los algoritmos, Aranda señaló que es muy importante que los gobiernos, las empresas y los usuarios tengan conciencia de la importancia de la inteligencia artificial, "porque los algoritmos impactarán sobre a quien se da un crédito o un puesto de trabajo, por ejemplo". "La tecnología no es femenina ni masculina. Igual que la lectura", continuo esta experta en IA, el alusión a que la ausencia de mujeres y de diversidad en general en los equipos que desarrollan la tecnología y la inteligencia artificial en particular, tiene consecuencias directas en los resultados de la innovación tecnológica y en la sociedad, según el libro blanco..

Con todo este contexto, Mateos defendió la necesidad de establecer políticas de incentivo de estudio de carreras tecnológicas en las primeras etapas de la escolarización, “cuando se empiezan a formar las vocaciones científicas”, para acabar así con los estereotipos.

Ministra y participantes de la mesa de debate coincidieron en que urge actuar con un enfoque horizontal, desde el emprendimiento a las plataformas digitales, las nuevas carreras profesionales, la educación y la conciencia social. "Debemos actuar de manera coordinada entre todas las administraciones en ámbitos como la mejora de las competencias digitales en toda la población, la visibilización de referentes femeninos y medidas de carácter más general para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad familiar", dijo calviño, que criticó las palabras del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando preguntado en una entrevista en Onda Cero sobre la discriminación salarial de las mujeres dijo "no nos metamos en eso".