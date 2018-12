Dani García: “Alcanzado el sueño de las tres estrellas Michelin, cerraré el restaurante”

Solo 22 días después de recibir su tercera estrella Michelin, de hecho fue el único cocinero en lograrla en esta última edición, Dani García ha anunciado que cerrará el restaurante que lleva su nombre en Marbella. De la alegría por pertenecer al club de los elegidos por la reconocida guía francesa a la reflexión. “Han sido días tremendamente bonitos, imposibles de repetir, llega un momento cuando llegas aquí que toca reflexionar, qué hay más después de esto. Me ha costado 20 años llegar hasta aquí, de sufrimientos, de penas, de todo… Cómo hemos sufrido, cómo hemos currado, no vuelve a ocurrir, no va a haber una segunda primera vez. El 22 de octubre de 2019 nos cargamos esto”, comunicó García, en un vídeo que ha mostrado en Twitter.

En declaraciones a La Vanguardia, el cocinero ha comunicado que su intención es reconvertir el restaurante que tiene en el hotel Puente Romano en una hamburguesería. “Alcanzado este sueño, llevaré mi visión de la gastronomía de Andalucía a todos los rincones y públicos del mundo”, escribió en la citada red social.

Por parte de Michelin, en conversación telefónica con su director de comunicación, Ángel Pardo, este aseguró que solo puede haber “máximo respeto por la decisión personal que ha tomado un grande de la cocina, aunque se trata de una gran pérdida para la alta gastronomía”. Y señaló la deferencia del cocinero con la guía al mantener abierto el restaurante hasta la siguiente edición de la misma. Entre los proyectos Dani García se encuentra estrenar un programa de cocina en TVE. Además del restaurante Bibo, que tiene en el Paseo de la Castellana, el chef malagueño abrirá una brasserie en el primer hotel de lujo que abrirá la cadena canadiense Four Seasons en Madrid el próximo año.