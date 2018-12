La francesa B&B acelera para abrir en dos años diez nuevos hoteles en España

La cadena hotelera francesa B&B, especializada en hoteles económicos, acelera para seguir creciendo en España y convertirla en su tercer mercado más importante, por delante de Italia y por detrás de Francia y Alemania. En la actualidad, la compañía cuenta con 29 hoteles en España y Portugal y el objetivo, tal y como remarca Jairo González, consejero delegado de B&B en España y Portugal, es seguir creciendo en el corto plazo. “Tenemos proyectados quince nuevos hoteles en dos años para la Península Ibérica, de los que diez irán en España y cinco en Portugal”, asegura en una entrevista con Cinco Días.

La estrategia de la compañía, con una fuerte presencia en Madrid (ocho hoteles) y Cataluña (siete hoteles), es seguir creciendo en las dos capitales, pese a las dificultades que reconoce González para encontrar buenas oportunidades ante unos precios disparados por la burbuja inmobiliaria, y al mismo tiempo extender su modelo de negocio en España a otras ciudades más pequeñas como San Sebastián o Santander e incluso a destinos de costa como Murcia, Cartagena o Alicante. “El foco va a seguir puesto en hoteles económicos, céntricos, asequibles y modernos para clientes que se lo pagan de su propio bolsillo y cuyas tarifas oscilan en función de la demanda. Pueden ir con tarifas que oscilarán entre los 80 euros en temporada baja y los 200 euros en temporada alta”, recalca.

En Madrid, la última apuesta es la construcción de un hotel en el nuevo desarrollo urbanístico de Valdebebas, con lo que se convertirá en la primera hotelera en establecerse en este terreno con un hotel de 150 habitaciones. El terreno sobre el que se construirá el nuevo establecimiento dispone de una superficie edificable de 8.000 metros en la que el arquitecto Alberto Martín De Lucio diseñará dos edificios: uno destinado al hotel con una superficie edificable de 4.400 metros cuadrados y otro de oficinas de 3.200 metros cuadrados mas un local de 400 metros.

En Cataluña, la apuesta de la compañía es seguir creciendo, pese a que la situación de inestabilidad iniciada a finales de 2017 con el proceso independentista no ha cambiado sustancialmente. Los planes pasan por inaugurar en diciembre la ampliación de un hotel en Villadecans (Barcelona), al que se ha duplicado el número de habitaciones (de 110 a 226), y en el que ha invertido siete millones de euros. “El anuncio de la construcción se hizo en octubre de 2017, en un contexto adverso, con un movimiento de rechazo a los turistas, con un doble atentado en Barcelona muy cercano y un proceso de independencia a la vista. Pero nosotros no podíamos depender de todas esas vicisitudes. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias y seguir con nuestros planes, que son los que nos van a permitir seguir creciendo”, apunta González.

En Cataluña, B&B también prevé construir un nuevo hotel en Sabadell, aunque la situación actual invita a situarse en un compás de espera. “Creo que Barcelona está sufriendo mucho con el cliente nacional, que antes venía un fin de semana y ahora prefiere ir a otro destino para evitar problemas. La llegada de turistas nacionales a Valencia está creciendo mucho en los últimos meses y supongo que eso algo tendrá que ver. El caso de los hoteles de lujo ha sido diferente. Se han visto obligados a bajar precios por la menor llegada de extranjeros y por las tarifas que están cobrando destinos competidores como Turquía o Egipto, lo que unido a la devaluación de sus monedas, les ha convertido en destinos muy atractivos para Reino Unido y Alemania”, subraya González. De hecho asegura que las ventas de los hoteles ubicados en Cataluña crecían a doble dígitos hasta 2017 y desde esa fecha, se cortó el crecimiento. “Ahora estamos planos, pero no bajamos”, recalca. “Es una pena, pero se ha generado una sensación de rechazo entre los turistas. Si no vuelven a salir fotos de disturbios en las portadas de los diarios extranjeros, los turistas seguirán yendo, pero no crecerán como antes”.

Pese al importante peso que tiene Cataluña en su negocio, con un tercio de su facturación, González augura que este año se cerrará con un crecimiento del 40% en ventas y resultados, cumpliendo con los objetivos marcados por Pai Partners, el nuevo propietario de la hotelera desde 2015 cuando la adquirió por 721 millones en 2015. “La propuesta es mantener crecimientos constantes de ventas y resultados entre el 15% y el 20% anual y eso hasta la fecha se va cumpliendo, fruto de que las nuevas incorporaciones se van cumpliendo y están funcionando”, señala. La matriz se ha fijado como objetivo en el plan estratégico cerrar 2020 con 620 hoteles en todo el mundo frente a los 450 con los que cuenta en la actualidad. “Eso significa abrir 50 hoteles al año o uno por semana”, recalca.